Pomeriggio 5, Barbara D’Urso zittisce Vladimir Luxuria: “Non mi piace ciò che dici, non lo dire più”

Ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5, la trasmissione di canale 5 che va in onda ogni pomeriggio e che è diretta concorrente de La vita in diretta trasmessa su Rai 1 e condotta da Alberto Matano, Barbara d’Urso si è occupata, come fa da un po’ di giorni, della veggente Gisella Cardia di Trevignano. Tra i vari ospiti c’era anche Vladimir Luxuria che ha detto la sua opinione ma che non è piaciuta affatto a Barbara Urso che l’ha immediatamente zittita. Vediamo cosa è successo.

Vladimir Luxuria fa un’ipotesi su cosa sta accadendo a Trevignano e Barbara D’Urso la gela: “Non devi dire così”

Ieri, nel salotto di Barbara D’Urso, durante la discussione sul solito tema che la conduttrice sta affrontando da alcuni giorni e cioè le lacrime della Madonna, l’inviata della D’Urso da Revignano ha detto così: “Sono informazioni da prendere con cautela…E’ un’indiscrezione raccolta da un collega…La Curia e i carabinieri del RIS ancora non confermano e non smentiscono, ma questo sangue sarebbe di origine animale, più precisamente di maiale…”

Anche Don Patrizio ha confermato che sapeva la stessa cosa e tutti sono rimasti senza parole a cominciare dalla padrona di casa che certo non si aspettava che l’epilogo potesse essere questo anche se non ci sono ancora certezze in merito ma solo ipotesi.

Vladimir Luxuria fa una ipotesi che infastidisce Barbara D’Urso

A quel punto ha preso la parola una delle ospiti del salotto di Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria che ha detto la sua idea: “Se venisse confermata questa ipotesi del sangue animale, addirittura di maiale…Qui a mio avviso non ci sarebbe solo la truffa, ma anche s*****o…”

Barbara d’Urso è rimasta gelata dalle parole di Vladimir e l’ha subito stroncata dicendo: “No, non parliamo di queste cose … A me non piace neppure sentire la parola…E’ una parola talmente orrenda che ti prego di non pronunciarla neppure…”

E, poiché anche Don Patrizio ha detto che l’idea di Vladimir poteva essere giusta e la D’Urso ha ribadito la sua idea con fermezza: “Non ne parliamo, non mi piace…E’ un’energia negativa…Noi amiamo l’energia bella…Noi amiamo la pace, la gioia e il rispetto degli altri sempre e comunque…”