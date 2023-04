Luca Onestini senza freni “Cosa è stato per me risentire Ivana”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini parla di Ivana Mrazova e del loro rapporto attuale. I due si sono risentiti dopo il Gf vip e l’ex tronista non esclude il ritorno.

Luca Onestini è uscito dalla casa più spiata d’Italia ad una settimana esatta dalla finale. L’ex tronista è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande fratello vip, la quale è stata tanto importante per lui perchè ha potuto ricucire il rapporto con la sua ex, Ivana. I due sono stati insieme per tre anni, conosciuti proprio all’interno della casa in occasione del Gf vip nel 2017. Poi la loro storia è naufragata nel 2020 per via di alcune incomprensioni. Ad ogni modo, adesso le cose tra loro sono migliorate ed a parlarne è stato proprio Luca, una volta uscito dalla casa.

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno ricucito il loro rapporto all’interno della casa del Grande fratello vip

Luca Onestini e Ivana Mrazova durante questa edizione del Grande fratello vip hanno avuto modo di rivedersi e di riavvicinarsi. Ivana è rimasta all’interno della casa per diverse settimane e questo ha permesso loro di poter ricucire il loro rapporto. Poi, di nuovo la separazione ma adesso che il gioco è finito e che Luca è tornato alla sua vita di tutti i giorni, i due hanno avuto modo di risentirsi.

Luca parla dell’ingresso in casa di Ivana

A parlare è stato proprio Luca nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, rivelando di aver sentito Ivana. L’ex tronista non ha detto molto al riguardo, dicendo di voler mantenere la massima riservatezza per evitare di commettere gli stessi errori del passato. “Quando lei entrata è stata un’emozione molto forte, ho rivisto una persona alla quale sono molto legato. Lei è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano. Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse. Ci siamo sentiti fuori, è stato bello, però per il resto nella vita privata adesso vorrei godermi la privacy. Ora vediamo cosa succede”. Queste le parole dichiarate da Luca nel corso dell’intervista, aggiungendo anche di non escludere un ritorno di fiamma con la modella.

Ritorno di fiamma tra i due? Luca non lo esclude

“Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo. Adesso la nostra vita ci aspetta libera. Tutto quello che abbiamo vissuto insieme non si può dimenticare. Io e lei abbiamo fatto molto e comunque fa parte della mia vita e credo sia normale”. Insomma, Luca è ben predisposto a ricucire il rapporto con Ivana, del resto non ha mai nascosto di provare un sentimento abbastanza forte per lei e lo stesso si è intuito sia per lei.