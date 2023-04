Amici, Maria De Filippi mai vista così contro Raimondo Todaro, decide di intervenire, cosa accade

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, nuove anticipazioni sulla puntata di domani sabato 8 aprile. Maria De Filippi costretta ad intervenire su una lite, poi bacchetta Todaro.

Amici di Maria De Filippi, l’ultima puntata non è stata proprio tranquilla, anzi potremmo definirla abbastanza movimentata. La conduttrice e padrona di casa è stata costretta ad intervenire per riprendere un professore, il quale si è lasciato andare a delle dichiarazioni su un’allieva che non sono piaciute, più che altro perchè con le stelle ha sminuito un’altra ballerina. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto, grazie alle anticipazioni sulla quarta puntata che si sono diffuse proprio in queste ore.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni sulla puntata che andrà in onda sabato 8 aprile

Nella giornata di domani, sabato 8 aprile ci sarà una nuova puntata di Amici che come sempre andrà in onda su Canale 5. La registrazione della puntata è arrivata lo scorso 6 aprile, ma già in queste ore sono state diffuse delle anticipazioni al riguardo. Ebbene, stando proprio a queste indiscrezioni domani nel corso della puntata assisteremo ad una eliminazione, anche se non è stato svelato il nome dell’allievo eliminato.

Lite accesa tra Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola

Ad un certo punto della puntata, però, secondo le anticipazioni, c’è stata una lite abbastanza accesa tra Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola. I due si sono ritrovati a sfidarsi e secondo le anticipazioni si sono ritrovati in ballottaggio ma ovviamente soltanto uno è riuscito ad accedere alla quinta puntata. Sui social si sono diffusi anche altri dettagli sulla registrazione della puntata, come la lite furibonda tra Raimondo Todaro e Michele Bravi.

Maria De Filippi interviene per bacchettare Raimondo Todaro

Ad un certo punto è intervenuta Maria De Filippi, la quale si è scagliata contro Todaro. La conduttrice ha sottolineato il fatto che Todaro con le sue parole abbia sminuito Maddalena, facendo emergere Angelina e facendo sembrare ques’tultima come la migliore della classe. Insomma, nel corso della puntata di domani ne vedremo sicuramente delle belle. Viste le anticipazioni, c’è grande attesa per capire chi sarà eliminato nel corso della puntata di domani, sabato 8 aprile 2023.