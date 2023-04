Raimondo Todaro usa parole durissime contro Lorella Cuccarini: “E’ entrata di nascosto nel mio camerino”, il web sconvolto

0 SHARES Condividi Tweet

I professori di Amici giocano al fanta e, dunque, formano ognuno la propria squadra prendono o perdendo punti ecc. Rudy Zerbi, Arisa e Alessandra Celentano non si cimentano molto al contrario di Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che sono davvero accaniti.

Lorella Cuccarini ha fatto vedere sui social il fanta pop di Raimondo Todaro e l’ex ballerino di Ballando con le stelle ha usato parole dure, sempre però in tono scherzoso, nei confronti della “più amata dagli italiani”. Vediamo cosa è successo.

Raimondo Todaro contro Lorella Cuccarini: “Ladrona”

Un Raimondo Todaro scioccato ha detto così sui social: “Cioè ragazzi Lorella, la mia ex socia nonché un’icona, mi è entrata nel camerino appena io sono andato via dagli studi. Non ci credo”.

E poi ha anche aggiunto: “E comunque stavo pensando al fatto che l’unica persona che sapeva che il mio fanta pop era nel mio camerino era quell’infamone del mio amichetto Emanuel che dunque ha fatto anche la spia. Che brutta storia bro, non si fa la spia bro, non si fa”.

Raimondo Todaro si è spinto anche oltre e rivolgendosi ai suoi follower e li ha pregati di comportarsi come suggeriva: “Inoltre per prof ladrona e prof spione direi meno cinquanta punti. Fatemi sapere”.

Al momenti né la Cuccarini né Emanuel lo hanno replicato in alcun modo, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini già si conoscevano e avevano ballato insieme

La settimana scorsa, Lorella Cuccarini e Emanul Lo sono stati ospiti da Silvia Toffanin e hanno rivelato che già si conoscevano prima dell’esperienza di Amici e avevano anche già lavorato insieme. Emanuel Lo ha detto così: “Quella di Amici è una famiglia meravigliosa, partendo da Maria. Con Lorella abbiamo lavorato in passato, è stata una scoperta. Abbiamo ritrovato la sintonia del passato, ma c’è anche diversità tra noi”.

E poi ha chiarito come si sente: “Mi sento spesso l’alunno che copia la più brava della classe”.

Lorella, dal canto suo, ha spiegato: “Ci assomigliamo nel modo di affrontare questa avventura, abbiamo un rapporto rigido con i nostri ragazzi ma protettivo”. Di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno detto: “Non sono facili, ma sono bravissimi. Quando sono in coppia amplificano il loro stato di irritazione, sono un duo esplosivo”.