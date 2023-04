Oggi è un altro giorno, Serena Bortone non usa mezzi termini sulla sua sostituzione alla prossima edizione: “Ecco cosa mi aspetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone conduce, con grandissimo successo e ottimi ascolti il programma di fascia pomeridiano che va in onda su Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì, Oggi è un altro giorno. La conduttrice piace tantissimo e il programma è seguitissimo ma da un girano voci sulla sostituzione della conduttrice per la prossima edizione. Fino ad ora lei ha sempre negato dicendo che l’azienda crede in lei e lei nell’azienda e che non vedeva i motivi di questa sostituzione di cui tutti parlavano ma ora ha cambiato un po’ il suo pensiero. Vediamo cosa ha dichiarato.

Serena Bortone dice cosa pensa della sua conduzione anche per l’anno prossimo della trasmissione Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno, probabilmente vedrà un cambio alla sua condizione l’anno prossimo, dunque, per la prossima stagione che inizierà dopo la pausa estiva e, se fino ad ora Serena Bortone aveva negato che ciò sarebbe accaduto, in questi giorni ha, invece, dichiarato così in occasione un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Io mi aspetto sempre tutto, ma anche il contrario di tutto, quindi so che la vita ci concede quel che vuole.”

Quindi, se fino a qualche tempo fa smentiva categoricamente la notizia ora ha lasciato intravedere uno spiraglio di un possibile cambio.

La Bortone ha anche spiegato come mai il suo programma funziona così tanto: “La capacità di entrare in empatia con le persone che hai in studio. Non solo con gli ospiti da intervistare, ma anche con il gruppo di lavoro che sta dietro le quinte e con i tecnici che rappresentano un’eccellenza dell’azienda Rai. Senza dimenticare l’autenticità che insieme all’empatia serve sul lavoro e nella vita.”

A proposito della sua vita privata ha detto: “Non sogno l’abito bianco, né ho mai pensato di realizzarmi con il matrimonio. Sono una persona libera, il che comporta l’impossibilità di fare compromessi. Detto questo, non mi sono mai pentita di aver amato e, se dovesse arrivare qualcuno sul cavallo bianco, io ci salirei!”.

Il nome più probabile che sostituirà Serena Bortone

Pare che l’ano prossimo la conduzione di Oggi è un altro giorno sarà affidata a Monica Setta che, sui social, ha scritto un messaggio sibilino che fa proprio pensare che sarà così: “Buongiorno da Uno mattina in famiglia ma oggi è un altro giorno” e poi una serie di quadrifogli portafortuna e dita incrociate.