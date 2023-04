La vita in diretta, Alberto Matano fa un’incredibile gaffe, il popolo del web non si spiega come sia potuto accadere

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, durante la puntata odierna de La vita in diretta, Alberto Matano, suo malgrado, è incorso in una gaffe davvero incredibile che ha lasciato il suo pubblico senza parole. Vediamo cosa è successo in diretta.

Alberto Matano fa una gaffe

Oggi, giovedì 6 aprile, Alberto Matano ha condotto, come ogni pomeriggio, La vita in diretta.

Ad un certo punto del programma si è occupato della serie tv “A un passo dal cielo” mentre era al tavolo per il momento pop. Tra i suoi ospito seduti con lui al tavolo c’era anche l’attrice Giusy Buscemi che nella fiction presta il volto a Manuela Nappi e il padrone di casa ha detto ai telespettatori così: “Questa sera torna Un passo dal cielo dopo una lunghissima attesa”. Ma Matano ha sbagliato clamorosamente perchè l’attesa non è stata affatto lunghissima perché quella che andrà in onda oggi è già la seconda puntata della nuova stagione visto che la prima puntata è già andata in onda la settimana scorsa, sempre di giovedì.

Il popolo del web non perdona nulla e si scatena sui social chiedendosi come sia potuto accadere

Ciò che ha meravigliato e che ha fatto scatenare il web e che è apparso strano è che Matano abbia fatto questa gaffe quando la settimana scorsa aveva ospitato, sempre al tavolo pop, un altro attore della fiction, Marco Rossetti, presentando quella volta giustamente l’inizio della nuova stagione della fiction con la messa in onda della prima puntata.

Tornando alla attrice Giusy Buscemi ha detto così del suo personaggio: “Manuela vivrà delle situazioni amorose”.

Poi però Matano si è reso conto, o qualcuno glielo ha suggerito, della gaffe assurda in cui era incorso e si è corretto.

Poi ha chiesto a Giusi Buscemi delle anticipazioni del suo personaggio e l’attrice ha risposto così: “Ci aspetta una Nappi con tantissime novità perché porta un punto di vista femminile con attenzione alla famiglia ed al dettaglio studia la prossemica che è lo studio dei comportamenti delle persone.”

Mentre, sul fronte sentimentale ha detto: “Momento di passione o bacio? Ci saranno delle situazioni amorose che dovrà vivere, si ci saranno.”