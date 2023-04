Silvio Berlusconi, il suo medico Alberto Zangrillo una furia contro i giornalisti “Andate a dormire”

0 SHARES Condividi Tweet

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale al San Raffaele di Milano. Il suo medico Alberto Zangrillo si lascia andare ad uno sfogo.

Silvio Berlusconi in questi giorni sta davvero lottando contro una brutta malattia, la leucemia e si trova ricoverato in ospedale, al San Raffaele. Le condizioni di salute dell’ex Premier sono abbastanza serie e preoccupanti, e sono ore di apprensione per Silvio. In molti si stanno preoccupando per lui e adesso a parlare è stato Alberto Zangrillo, il medico di Silvio che si è lasciato andare ad uno sfogo. Ma cosa ha riferito il noto medico?

Silvio Berlusconi, preoccupazione per le condizioni di salute dell’ex Premier

Silvio Berlusconi in questi giorni si trova in ospedale, ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia del suo ricovero è arrivata nella giornata di mercoledì e da quel momento non si fa altro che cercare di capire quali siano effettivamente le sue condizioni di salute. In un primo momento si era parlato di problemi polmonari, mentre nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo la quale Silvio starebbe lottando contro una brutta leucemia.

Il medico personale e grande amico di Silvio si lascia andare ad uno sfogo

A rompere il silenzio nelle scorse ore è stato il medico personale nonché grande amico di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo che lasciando l’ospedale nella serata di giovedì ha voluto dire la sua. “C’è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate”, ha detto il primario della terapia intensiva, interpellato dai giornalisti. «Parlatene con quelli che su Twitter e sui social dissertano su cose che conoscono per niente», ha aggiunto il medico lasciando l’ospedale dopo essere stato tutto il giorno al fianco del suo amico e degli altri pazienti ovviamente.

Alberto Zangrillo parla delle condizioni di salute dell’ex premier

Parlando con i giornalisti poi, il medico particolarmente infastidito da tutta questa situazione ha continuato con il suo sfogo «Ma vi rendete conto? Andate a dormire, pensate alle vostre famiglie». Dopo il suo sfogo, poi, il medico è rientrato in ospedale per poi uscire dopo pochi minuti, dando la buona notte ai giornalisti.