Bella Ma’, la rivelazione di Milly Carlucci spiazza tutti: ha detto no a Mediaset per due volte

Milly Carlucci ospite di Pierluigi Diaco nel programma Bella Ma’ ha parlato della sua vita e dei suoi programmi facendo anche una particolare rivelazione.

Non sempre accade di vedere la conduttrice Milly Carlucci ospite di alcuni programmi televisivi. E quando accade i suoi più grandi fan non si perdono l’occasione di ascoltare le sue parole. Nelle scorse ore la celebre presentatrice è stata ospite di Bella Ma’ ovvero il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco e all’interno del quale ha parlato della sua vita facendo anche una particolare rivelazione che riguarda Mediaset.

Milly Carlucci ospite di Bella Ma’

Milly Carlucci può essere considerata una delle conduttrici Rai più amate dai telespettatori. Le sue trasmissioni si rivelano sempre un gran successo, e tra queste è possibile ad esempio menzionare Ballando con le stelle e Il Cantante Mascherato giunto alla sua quarta edizione. Ma vedere la Carlucci ospite di altri programmi non sempre è facile. Nelle scorse ore però la nota conduttrice si è lasciata intervistare dal collega Pierluigi Diaco nella trasmissione Bella Ma’ dove si è raccontata con molta sincerità. La Carlucci ad esempio ha spiazzato tutti i presenti e il pubblico a casa rivelando di avere detto no a Mediaset per ben due volte. Il motivo? “Io sono sempre stata una donna Rai e la mia parentesi in Mediaset è stata un po’ una vacanza da un mondo che è il mio mondo perché ho cominciato con Arbore proprio qui“. Ha poi aggiunto di avere imparato molto da una frase pronunciata da Silvio Berlusconi ovvero che “La televisione è la locomotiva e tutto il resto sono soltanto vagoni.”

Le parole della conduttrice sulla sua persona

Milly Carlucci ha poi proseguito la lunga intervista parlando di se stessa e rivelando di essere una persona timida che non ama parlare di se. Una persona che nonostante faccia parte del mondo della televisione e dello spettacolo ormai da molti anni è comunque tanto riservata. A tal proposito ha rivelato che nel corso del tempo ha imparato ad indossare una specie di maschera, proprio come fanno i concorrenti che partecipano al suo programma del sabato di Rai 1 ovvero Il Cantante Mascherato, grazie alla quale poter nascondere insicurezze e fragilità.

La maschera che le piacerebbe indossare nel programma di Rai 1

L’ultima puntata de Il cantante mascherato andrà in onda il prossimo sabato, e quindi durante tale appuntamento telespettatori potranno conoscere il vincitore o la vincitrice. Ma a Milly Carlucci quale maschera le piacerebbe indossare? A rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso dell’intervista concessa a Pierluigi Diaco nel programma Bella Ma’ affermando “Un mix tra pantera e farfalla”.