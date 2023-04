Domenica In, Elisabetta Gregoraci diretta su Briatore dice: “Non è facile”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci nel corso dell’intervista concessa a Mara Venier nello studio di Domenica In ha parlato della sua vita privata menzionando anche Flavio Briatore.

Anche ieri come ogni settimana è andato in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Domenica In. E proprio nel corso di tale puntata la padrona di casa ha intervistato Elisabetta Gregoraci arrivata in studio insieme al papà Mario. Un’intervista molto particolare nel corso della quale la showgirl ha parlato di quelle che sono state le gioie e i dolori che hanno contraddistinto la sua vita.

Elisabetta Gregoraci ospite di Domenica In

Tanti gli ospiti che ieri, domenica 16 aprile 2023, si sono susseguiti all’interno dello studio di Domenica In. Tra questi anche la bellissima Elisabetta Gregoraci che ha colto l’occasione di tale intervista per parlare della sua vita facendo riferimento non solo ai momenti belli vissuti ma anche a quelli brutti. Ha parlato del bellissimo rapporto che da sempre ha avuto con i genitori e della morte della madre a causa di un tumore. E’ stato a questo punto che la Gregoraci ha rivelato che per la prima volta la mamma si è ammalata quando aveva 37 anni e quando è morta il suo bambino aveva solo 1 anno. Ha raccontato che quando Nathan Falco è nato lei l’ha tenuto in braccio per molto tempo “come se sapesse”. La sua morte per la Gregoraci rappresenta un vuoto che non riesce a colmare.

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Impossibile non parlare poi, nel corso dell’intervista, dell’uomo che ormai da molti anni fa parte della sua vita. Stiamo parlando del noto imprenditore Flavio Briatore al quale la Gregoraci è stata sentimentalmente legata per molti anni. Dal loro amore è nato anche il suo unico figlio ovvero Nathan Falco oggi 12enne. A proposito di Briatore la showgirl ha rivelato che è un bravissimo papà ma non solo. Ha poi aggiunto “Lui è la mia famiglia, il papà di mio figlio, trascorriamo insieme un sacco di tempo. Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto”.

La vita sentimentale della showgirl

Elisabetta sempre nel corso dell’intervista concessa a Mara Venier nello studio di Verissimo ha poi fatto riferimento alla sua vita sentimentale affermando “Con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale”.