Isola dei Famosi, Alvin rompe il silenzio su Can Yaman al suo posto: “Ecco cosa conta davvero”

Alvin, inviato del reality show L’Isola dei Famosi, nel corso di una recente intervista ha svelato la sua verità sull’indiscrezione secondo la quale la Blasi avrebbe voluto al suo posto l’attore Can Yaman.

Sta finalmente per terminare l’attesa per la messa in onda della prima puntata del reality show L’Isola dei Famosi prevista per questa sera, lunedì 17 aprile. E proprio in attesa di assistere alla prima puntata l’inviato Alvin ha deciso di rispondere ad alcune domande e mettere fine ad alcune voci non vere. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

La presunta lite tra Alvin e Ilary Blasi

La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi avrà inizio questa sera. Nelle ultime settimane però si è tanto parlato del rapporto tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin, e in tanti hanno parlato di una presunta lite avvenuta tra i due. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? A rispondere è stato proprio Alvin, pseudonimo di Alberto Donato, nel corso di una recente intervista rilasciata a TeleSette. Intervista nel corso della quale una volta per tutte ha voluto chiarire di non aver mai litigato con la Blasi e di essere legato a lei da un bellissimo rapporto di amicizia che dura ormai da moltissimi anni.

L’indiscrezione su Ilary e Can Yaman

Nelle scorse settimane era anche emersa l’indiscrezione secondo la quale Ilary Blasi avrebbe voluto sostituire Alvin con il noto attore turco Can Yaman. Una notizia smentita dall’inviato che nel corso dell’intervista a TeleSette ha dichiarato “Can Yaman al mio posto per i litigi con Ilary? Sai quante cose sento! Però la realtà, poi, è quella che conta”. Alvin ha poi aggiunto che lui e Ilary si conoscono da ben 20 anni e insieme al loro manager Franchino si divertono a giocare e a prendersi in giro. “In tv ci presentiamo proprio così, con la voglia di divertirci. Non c’è mai cattiveria!”, queste le sue parole.

Tutto pronto in Honduras per la prima puntata del reality show

In Honduras è già tutto pronto per la messa in onda della prima puntata del reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi prevista per questa sera. L’inviato Alvin si trova in Honduras già da qualche giorno, e anche i naufraghi sono già arrivati e alloggiano in albergo in attesa di poter sbarcare sull’isola tramite il classico lancio dall’elicottero. Nonostante per Alvin questa non è la prima esperienza da inviato ecco che ha rivelato di voler affrontare il tutto come se fosse la prima volta per poter godere di ogni momento.