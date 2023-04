Uomini e Donne, Gianni Sperti al veleno contro Paola Ruocco: “Ecco cosa sei”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio l’opinionista Gianni Sperti si è duramente scagliato contro la dama Paola Ruocco.

Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 aprile 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento a finire sotto accusa è stata la dama Paola Ruocco. Ma vediamo nello specifico per quale motivo.

La dama Paola Ruocco al centro di una grossa polemica

Tante le accuse dalle quali Paola Ruocco si è trovata a doversi difendere nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa nel pomeriggio di oggi. La dama ha scelto di interrompere la conoscenza con il cavaliere Remo ed è stata accusata di non avere avuto particolare tatto nel rendere noti i problemi che riguardano il figlio di Remo. A scagliarsi contro la Ruocco è stato in particolare l’opinionista Gianni Sperti che senza mezzi termini si è rivolto alla donna affermando “Sei imbarazzante! Ridicolizzi la cosa, tu che hai anche dei figli”. Alle parole dell’opinionista che ha continuato a rivolgerle delle dure critiche la Ruocco ha provato a rispondere rivelando che semplicemente lei non si è sentita corteggiata come invece avrebbe voluto.

Le parole della dama di Uomini e Donne

Paola ha voluto precisare che tra lei e Remo ci sono stati solamente dei contatti telefonici e niente altro. Nessun incontro di persona, per tale motivo non si è sentita corteggiata. Ma queste sue parole non sono servite a placare la polemica. Anche la dama Cristina si è scagliata contro Paola rivelando che essendo mamma si è vergognata per lei. Parole alle quali la dama ha risposto in modo abbastanza duro affermando che se si parla di problematiche che riguadano i figli dovrebbero stare in silenzio. “Vi mangio in testa”, ha poi aggiunto.

Gianni Sperti contro Paola Ruocco

A questo punto è intervenuto ancora una volta Gianni Sperti scagliandosi contro la dama. L’opinionista non ha mai il timore di esprimere il suo parere su fatti e persone sempre in riferimento al programma. E proprio durante la puntata trasmessa oggi si è scagliato ancora una volta contro Paola Ruocco utilizzando delle parole abbastanza dure. “Hai una bocca volgare quando parli. Sei stata volgare! L’hai tenuto tanto per… tu cerchi altro”, queste esattamente le parole espresse da Sperti. Secondo quest’ultimo la Ruocco sarebbe interessata all’aspetto economico di una persona e non ad altro.