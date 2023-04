Isola dei Famosi, la gaffe che fa Verissimo sul naufrago escluso è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe aver preso parte alla scelta del cast dell’Isola dei Famosi con l’obiettivo di rendere il reality show meno trash.

Sta finalmente per terminare l’attesa. La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi avrà inizio questa sera, lunedì 17 aprile, ma nel frattempo si continua a parlare delle indiscrezioni emerse nel corso delle ultime settimane. Una di queste riguarda il nome di un presunto naufrago che avrebbe dovuto far parte del cast ma che non appare tra i concorrenti. Ma, di chi stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Pier Silvio Berlusconi attento alla scelta del cast

Dopo la grossa polemica legata all’ultima edizione del GF Vip ecco che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe essere intervenuto in prima persona sulla scelta del cast dell’Isola dei Famosi 2023. L’Amministratore delegato di Mediaset, secondo alcuni rumors, sarebbe intervenuto direttamente eliminando alcuni nomi dall’elenco dei naufraghi che avrebbero dovuto prendere parte a questa nuova edizione del reality. Il motivo? Renderlo meno trash. Ed ecco che nel corso di una delle puntate di Verissimo sembrerebbe essere emerso uno di questi nomi.

La gaffe a Verissimo

Da ormai diversi mesi si parla del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni alcuni naufraghi prima di partire per l’Honduras sarebbero stati esclusi dalla produzione. Uno di questi nomi è emerso nel corso dell’ultima puntata di Verissimo andata in onda ieri e durante la quale la padrona di casa Silvia Toffanin ha invitato ed intervistato l’amica e collega Ilary Blasi per parlare proprio dell’Isola dei Famosi. Sono stati mandati in onda una serie di clip legate al backstage del programma, clip nelle quali erano presenti i futuri naufraghi. Tra questi è stato però inquadrato anche un giovane che però non sembrerebbe far parte del cast.

Naufrago escluso dal programma?

Tra i volti dei naufraghi pronti a salpare per l’Honduras non è passato inosservato quello di Gian Maria Sainato. Stiamo nello specifico parlando di un giovane influencer, ex concorrente di Riccanza, che avrebbe dovuto far parte del cast ma che all’ultimo minuto sembrerebbe essere stato escluso dal programma. Ma è davvero così oppure, come ha rivelato Deianira Marzano, semplicemente entrerà a far parte del cast dopo qualche puntata? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.