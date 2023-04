Alvin gela tutti: “Passerei in Rai solo ad una condizione”

0 SHARES Condividi Tweet

L’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin nel corso di una recente intervista ha rivelato che lavorerebbe in Rai solo se gli venisse proposto di condurre un game show.

Diverse le interviste che Alberto Donato, conosciuto da tutti con lo pseudonimo Alvin, ha rilasciato in attesa della messa in onda della prima puntata del reality show L’Isola dei Famosi. E proprio nel corso di una recente intervista ha fatto una particolare rivelazione di cui si sta tanto parlando. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Alvin

La prima attesissima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda questa sera, lunedì 17 aprile 2023. E molti attendono con ansia di vedere come Ilary Blasi e Alvin si comporteranno dopo le indiscrezioni emerse nel corso delle ultime settimane. In realtà però proprio Alvin di recente ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuida Tv nel corso della quale ha voluto mettere un freno a tali indiscrezioni svelando quali sono i suoi attuali e reali rapporti con la celebre conduttrice di Canale 5. Nello specifico Alberto Donato ha rivelato di conoscere la Blasi da oltre 20 anni e di essere legato a lei da un bellissimo e sincero rapporto di amicizia. Un rapporto speciale che consente loro di prendersi in giro senza però alcuna cattiveria.

La rivelazione dell’inviato sulla Rai

Sempre nel corso della stessa intervista Alvin ha poi risposto alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se ha mai pensato di condurre un programma. A tal proposito l’inviato ha voluto precisare di non avere alcun interesse nel condurre l’Isola dei Famosi in quanto non è un programma che fa per lui. E ha voluto sottolineare inoltre di amare molto il suo lavoro legato in modo particolare alla conduzione di game show ovvero i famosi quiz televisivi. E’ stato a questo punto che Alvin ha poi fatto una particolare rivelazione sulla Rai ammettendo che accetterebbe di lavorare su tale rete solamente se gli venisse proposto di condurre un game show. “Se mi proponessero un game show che sia intrattenimento leggero dove ci si diverte e si riesce anche a far passare un messaggio bello di speranza“, queste le sue parole.

Le novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi

La nuova edizione del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza sarà diversa rispetto agli anni precedenti. E porterà con sè delle novità. L’inviato ha rivelato che l’obiettivo è quello di portare in scena un programma basato sull’intrattenimento leggero. E ha poi aggiunto che vi saranno dei “Meccanismi del reality completamente nuovi”. Si è poi espresso su Enrico Papi e Vladimir Luxuria, gli opinionisti che accompagneranno Ilary nel corso delle varie puntate, affermando che insieme potranno sicuramente dare vita ad una dinamica interessante. Infine ha commentato il ritorno in tv della Blasi dopo la separazione da Francesco Totti rivelando che è giusto che lei scelga di vivere questo momento come meglio desidera.