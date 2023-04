Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria incuriosisce tutti: “E’ una cosa che verificherò con Ilary Blasi”

0 SHARES Condividi Tweet

L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2023 Vladimir Luxuria ha rivelato di essere pronta a punzecchiare, nel corso delle varie puntate, la conduttrice Ilary Blasi per scoprire se ha imparato un po’ di tedesco.

La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi avrà inizio proprio domani, lunedì 17 aprile. E ad affiancare la conduttrice Ilary Blasi all’interno dello studio vi saranno due noti opinionisti ovvero Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima alcuni giorni fa ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv nel corso della quale ha parlato della conduttrice e fatto delle rivelazioni sulla sua vita privata. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Vladimir Luxuria opinionista del reality show L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria è pronta a svolgere il ruolo di opinionista nel noto reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi. Ma soprattutto è pronta a punzecchiare la conduttrice Ilary Blasi nel corso delle varie puntate. A rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv affermando di voler mettere alla prova la Blasi. “Voglio vedere se ha imparato un po’ di tedesco, per esempio se sa dire “ich liebe dich” (ti amo in tedesco)”, queste esattamente le sue parole. A proposito del nuovo compagno della Blasi ovvero Bastian Muller ecco che Luxuria ha precisato di non averlo ancora conosciuto ma probabilmente avrà modo di incontrarlo molto presto. Ma non solo, l’opinionista ha poi espresso il suo personale pensiero definendo la Blasi una persona “brillante” e quindi di conseguenza anche Bastian Muller sarà sicuramente una persona brillante.

La rivelazione di Luxuria sulla presunta lite tra Ilary e Alvin

E se in studio nelle vesti di opinionisti vi saranno Luxuria ed Enrico Papi ecco che a svolgere ancora una volta il ruolo di inviato in Honduras sarà Alvin. A tal proposito l’opinionista ha voluto precisare che in realtà la conduttrice e l’inviato sono uniti da un rapporto splendido. Un rapporto tanto bello che consente loro di potersi rivolgere a vicenda delle frecciatine.

La vita privata dell’opinionista

Oltre che dell’Isola dei Famosi ecco che Vladimir Luxuria ha anche colto l’occasione per parlare, nel corso dell’intervista, della sua vita privata e sentimentale. A tal proposito ha rivelato che la sua storia d’amore più recente risale a circa un anno fa ed è durata appunto un anno. Ma è stata una storia clandestina. Oggi Luxuria ha solamente un desiderio ovvero quello di riuscire a trovare una persona con la quale poter camminare tranquillamente mano nella mano senza nascondersi. E quindi una persona con la quale essere felice alla luce del sole.