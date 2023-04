Domenica In, Mara Venier sta male, cosa è costretta a fare

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In andata in onda oggi ha rivelato di avere il colpo della strega motivo per il quale ha condotto l’intera puntata da seduta.

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 16 aprile 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento con la trasmissione la conduttrice si è trovata costretta a trascorrere tutto il tempo seduta a causa delle sue condizioni di salute. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Problemi di salute per Mara Venier

Così come ogni settimana ecco che anche oggi è andato in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. Una puntata un po’ particolare per la conduttrice che ha scelto di essere presente nonostante le sue condizioni di salute. Mara Venier ha infatti iniziato la puntata rivolgendosi al suo pubblico al quale ha rivelato di non stare molto bene. Ma, esattamente di cosa stiamo parlando? La conduttrice ha rivelato di essere stata colpita qualche giorno fa da un terribile colpo della strega a causa del quale non ha potuto appunto condurre come sempre fatto, e quindi alternando dei momenti in piedi a quelli da seduta. Oggi la conduttrice per evitare di peggiorare le sue condizioni di salute si è vista costretta a rimanere seduta per l’intera durata della puntata.

Le parole espresse dalla conduttrice

“Ho il colpo della strega e mi sono imbottita di farmaci”. Queste nello specifico le parole espresse dall’amatissima conduttrice televisiva che ha deciso di essere sincera con il suo pubblico anche per evitare che i telespettatori potessero notare il suo malessere e preoccuparsi. La Venier ha quindi deciso di non assentarsi ma al contrario ha scelto di prendere dei farmaci che le potessero permettere di andare in onda, ovviamente però senza sottoporsi ad alcuno sforzo o fatica.

Gli ospiti della puntata

Diversi gli ospiti che si sono susseguiti all’interno dello studio di Domenica In. Tra questi Elisabetta Gregoraci e il padre ma anche Piera Maggio, la mamma di Mazara del Vallo che dal 2004 cerca la sua bambina incredibilmente scomparsa nel nulla ovvero Denise Pipitone. Alla fine della puntata poi diversi sono stati i comici che hanno fatto ingresso all’interno dello studio con l’obiettivo di riuscire a riportare il sorriso nelle case degli italiani che da anni seguono con affetto il programma. Ma anche sul viso della conduttrice che a causa del suo malessere negli ultimi giorni avrà sicuramente sorriso meno.