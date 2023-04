Amici, lite furibonda tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano “Ecco cosa hai tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Lite furibonda nel corso della puntata del serale di Amici tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. “Hai le mozzarelle negli occhi”.

La puntata di Amici di ieri sera sabato 15 aprile 2023 è praticamente iniziata con il botto, ovvero con una lite tra Alessandra Celentano ed uno dei giudici, ovvero Cristiano Malgioglio. Non è di certo la prima volta che i due si punzecchiano, ma nel corso della puntata di ieri sono volate delle parole piuttosto forti e pesanti. Ma che cosa è accaduto nello specifico tra il giudice e la nota maestra di ballo?

Amici, la puntata del serale inizia con il botto

La puntata di Amici di ieri sabato 15 aprile 2023 è iniziata in modo piuttosto duro e complicato. Ad un certo punto infatti Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano se ne sono dette di tutti i colori e tra i due sono volate anche delle parole abbastanza forti. Tutto è accaduto durante la prima manche, che ha visto da una parte i Zerbicele e dall’altro i Cucalo, durante il guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica e che ha visto contrapposte Maddalena e Isobel.

Celentano e Cristiano, lite furibonda

Cristiano ha chiesto alla Celentano se avesse visto come ha ballato Maddalena che per lui è stata davvero molto brava. “Adesso capisco perché metti gli occhiali, forse non ci vedi bene. C’è una netta differenza tra le due”, ha detto la maestra. Cristiano Malgioglio è apparso una vera e propria furia ed ha risposto dicendo “Tu hai le mozzarelle negli occhi”. Ma Cristiano non si è limitato a questo e riprendendo il fatto che l’insegnante aveva anche scelto l’acconciatura delle allieve, ha aggiunto “Fai anche la parrucchiera?“. Questa battuta però non è piaciuta alla Celentano che rivolgendosi al giurato lo ha accusato di non conoscere la professionalità della danza e così anche il ruolo del coreografo.

La replica della Celentano

“Io vengo a fare il tuo lavoro e tu il mio e poi vediamo come si fa. Tu non ti devi permettere di insegnarmi come si fa il mio lavoro. Ti permetti cose che non dovresti”. Questa la replica della Celentano. In studio i toni si sono subito surriscaldati ed è scoppiato un vero e proprio caos. “Mi fai venire le fiammate”, ha detto Cristiano. I due hanno continuato a litigare e punzecchiarsi per tutta la durata della puntata visto che nessuno dei due ha voluto mettere un punto.