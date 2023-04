Amici, Giuseppe Giofrè da brividi con Maria De Filippi, la reazione della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Giuseppe Giofrè scrive una lettera a Maria De Filippi prima dell’inizio del serale di Amici. La lettera emozionante che ha lasciato il segno.

Giuseppe Giofrè è un giovane ballerino che abbiamo avuto modo di conoscere ad Amici, programma dove è stato allievo e dove è tornato quest’anno come giudice. Proprio a poche ore dall’inizio del serale di Amici, il ballerino e giudice ha voluto scrivere una lettera indirizzata a Maria De Filippi per mostrare la sua gratitudine. Parole molto intense e cariche di sentimento e di stima quelle utilizzate dal ballerino che di certo hanno lasciato un segno.

Giuseppe Giofrè, il ballerino e giudice di Amici pubblica un post prima della puntata di Amici

Nella serata di ieri sabato 15 aprile, è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici su Canale 5. E‘ stata come sempre una puntata ricca di tanti momenti emozionanti, divertenti ed anche di tensione. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle ore precedenti la messa in onda della puntata, uno dei giudici ha voluto fare una speciale dedica a Maria De Filippi. Stiamo parlando del ballerino Giuseppe Giofrè, che è stato un allievo della scuola più famosa del nostro paese.

La carriera di Giofrè che non smette di ringraziare Maria per avergli permesso tutto questo

Nello specifico il ballerino ha partecipato alla 11esima edizione del talent e si è anche aggiudicato la vittoria, vincendo una borsa di studio per poter andare a studiare presso la Millenium Dance di Los Angeles. Da quel momento ha iniziato la sua carriera, ricca di grandi successi, visto che ha avuto modo di ballare con Jennifer Lopez, e poi ancora Tayler Swift, Ariana Grande e Dua Lipa. Ovviamente, alla luce di tutto questo Giuseppe non ha mai dimenticato chi ha reso possibile tutto questo, ovvero Maria. A poche ore dall’inizio della puntata, il giudice pubblica una foto dove si vede Maria seduta al bordo della poltrona di Giofrè mentre gli posa una mano sulla spalla.

La dedica a Maria che corre ad abbracciare il giudice

“Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere e ti voglio un bene dell’anima”, ha scritto il ballerino. Quest’ultimo ha ringraziato Maria sui social e non solo, anche durante la puntata. Wax ha cantato un brano in onore della conduttrice, riuscendo così a cantare le parole che il giudice avrebbe voluto dedicarle da sempre. Maria non ha potuto non alzarsi e andare ad abbracciarlo.