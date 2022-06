Piera Maggio è morta, la fake news fa infuriare Federica Sciarelli che dice: “Vogliamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Sciarelli inizia la puntata di Chi l’ha visto smentendo la notizia sulla morte di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone. La rabbia della conduttrice.

Torniamo a parlare di Denise Pipitone ma non per qualche novità circa la sua scomparsa, ma per qualcosa accaduto nei confronti della sua mamma Piera maggio. Quest’ultima è stata da sempre sostenuta da tantissime persone ed una di queste è proprio Federica Sciarelli. Stiamo parlando della conduttrice di Chi l’ha visto che oltre a seguire il caso della piccola Denise è stata tanto al fianco di Piera Maggio aiutandola a ritrovare la figlia. Tra le due negli anni si è venuto a creare un bellissimo rapporto.

Federica Sciarelli inizia la puntata di Chi l’ha visto in modo del tutto insolito

Proprio durante l’ultima puntata andata in onda nella serata di mercoledì del suo programma, la Sciarelli sembra abbia iniziato in modo del tutto insolito, riportando una fake news che era stata diffusa proprio nelle ore precedenti. Pare che si fosse diffusa la notizia secondo cui Piera Maggio fosse morta. Come abbiamo avuto modo di vedere, la conduttrice Federica Sciarelli ovvero la conduttrice di Chi l’ha visto sembra abbia aperto la puntata con una notizia davvero sconvolgente.

Fake news su Piera Maggio, la mamma di Denise è morta?

Pare che nelle ore precedenti si fosse diffusa la notizia secondo cui Piera Maggio fosse passata a miglior vita. La conduttrice ha voluto quindi rassicurare tutti sul fatto che si trattasse di una fake news.“Scusatemi ma stasera voglio iniziare in una maniera un po’ strana. Vogliamo denunciare che ieri è stato pubblicato un post davvero vergognoso su un sito che si chiama Calabria da Sogno.it. Il sito annuncia la morte di Piera Maggio. E poi viene ripreso, come spesso succede, da altri. Alla fine la notizia è circolata su diversi siti on line. C’è chi lo rilancia sui social, chiedendo di scrivere una preghiera oppure di mettere un cuoricino“. Queste le parole della conduttrice che poi ha anche contenuto.

Le parole della conduttrice

“Perché vogliamo denunciare questo? Perché per conquistare contatti si fanno questi titoli a effetto che sono delle vere e proprie bufale. È una mancanza di rispetto nei confronti di una donna che già sta soffrendo abbastanza, troppo per la scomparsa della figlia. Piera Maggio, quando si è accorta di questo post, con grande ironia ha scritto che forse qualcuno in questo momento sta festeggiando, ma gli roviniamo la festa. Lei sta conducendo una battaglia incredibile per trovare la figlia e tante cose le vanno contro”.

Anche Piera Maggio dice la sua su Twitter e condanna “gli sciacalli”

Ed ancora queste le parole dichiarate dalla Sciarelli ad inizio puntata chiedendo quindi anche agli spettatori di segnalare questa fake news su Piera Maggio.“Secondo noi serve una regolamentazione. Faccio una proposta, secondo me servono delle regole anche per questi siti. Non si possono sparare delle cose così, sparare sulle persone solo per conquistare più contatti, più pubblicità. Se vedete altre cose di questo tipo in giro, ditecelo e le denunceremo. Ovviamente il post poi è stato immediatamente rimosso“. Anche Piera ha voluto in qualche modo dire la sua e lo ha fatto su Twitter. “Ancora non sono morta. Per coloro che stavano già festeggiando la notizia, non vorrei che gli abbia rovinato la festa. A parte gli scherzi, siete proprio degli sciacalli“.