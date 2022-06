Anna Tatangelo ha lasciato Livio Cori, il motivo lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati. La notizia è ufficiale. A lasciare il rapper pare sia stata la cantante di Sora perchè ancora innamorata di Gigi. L’indiscrezione.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono stati insieme per un po’ di tempo e sembrava che le cose tra di loro andassero bene tanto che in qualche modo si era anche parlato di matrimonio. Improvvisamente però i due si sarebbero lasciati. E’ da parecchi mesi che si parla di questa rottura ed in generale della vita sentimentale di Anna Tatangelo. Si sono diffuse tante indiscrezioni al riguardo ma i diretti interessati non si sono mai espressi più di tanto, non ufficializzando effettivamente la rottura. Questo almeno fino alle scorse ore. Adesso ci sarebbero delle novità al riguardo.

Anna Tatangelo e Livio Cori, adesso arriva la conferma della fine della loro storia d’amore

Secondo la fanpage Instagram thepipol_gossip, sembrerebbe che sia ufficiale il fatto che Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. “Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori…”. Queste le parole diffuse proprio dalla fanpage in questione secondo cui tra l’altro sarebbe stata proprio Anna Tatangelo a mettere fine a questa storia dopo circa due mesi di tira e molla. Ma per quale motivo Anna Tatangelo ha deciso di lasciare il suo compagno definitivamente?

E’ stata Anna a lasciare il rapper, il motivo è davvero incredibile

Sembrava effettivamente che le cose tra di loro andassero molto bene e addirittura secondo alcune indiscrezioni pare che si parlasse addirittura di nozze. Adesso a fare chiarezza al riguardo ci ha pensato proprio questa pagina Instagram. Nello specifico sembrerebbe che Anna Tatangelo avesse capito di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Gigi D’Alessio il quale però nel frattempo è andato avanti con la sua vita e non soltanto ha una nuova compagna, ma a gennaio del 2022 è diventato papà per la quinta volta.

Livio Cori ancora innamorato di Anna, l’indiscrezione

“Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio…”. Ed ancora secondo questa fanpage il rapper Livio sembra che non abbia preso molto bene questa decisione della Tatangelo perché sembrerebbe essere ancora innamorato di lei. “Enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei…”. Queste le parole diffuse dalla fanpage. Ci si chiede se tra i due possa esserci un riavvicinamento nei prossimi giorni oppure se si tratta di una rottura definitiva.