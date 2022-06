Loretta Goggi, Dagospia fa una rivelazione, la showgirl ha detto no a presentare un noto programma di Rai 1

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi avrebbe detto di no ad un famoso programma di Rai 1, Canzone Segreta. Adesso per lei si aprono nuovi orizzonti. Programma tutto suo su Rai 1?

Loretta Goggi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice attrice showgirl e artista a 360 gradi. In questi ultimi anni l’abbiamo vista come presenza fissa su Rai uno in alcuni programmi di grande successo. Certamente non ha bisogno di alcuna presentazione visto che si tratta di una delle artiste più importanti del mondo dello spettacolo del nostro paese. Ha ottenuto grandi successi nel mondo della recitazione, doppiaggi, ballo, canto e anche nella conduzione. Di lei sappiamo quindi che è un’ artista davvero a 360°. Ben presto per lei è in arrivo una grande novità e lo stesso sarà per i suoi fan più accaniti. Ma di che cosa si tratta?

Loretta Goggi, indiscrezione sul suo passato professionale

Secondo un’indiscrezione che è stata lanciata in questi giorni proprio da Dagospia sembrerebbe che Loretta Goggi ben presto condurrà un programma tutto suo che andrà in onda proprio su Rai 1. Il retroscena è stato svelato da Giuseppe Candela che come sappiamo è sempre molto informato sui fatti di gossip relativi ai personaggi del mondo dello spettacolo del nostro paese. Sembrerebbe che all’artista le sia stato chiesto di condurre Canzone segreta un programma che è andato in onda in questi anni e che è stato condotto proprio da Serena Rossi. “A Loretta Goggi era stata proposta la conduzione di Canzone Segreta. Risposta? Un netto e deciso no”. Queste le parole dichiarate da Dagospia.



Indiscrezione sul futuro di Loretta, programma tutto suo in arrivo?

Adesso invece sembrerebbe esserci un’altra indiscrezione sulla Loretta Goggi diffusa da TVblog secondo cui nella prossima stagione televisiva Loretta sarà alla conduzione di un programma tutto suo. Non ci sarebbe ancora il via libera ufficiale ma non dovrebbero esserci problemi in tal senso e quindi l’ufficialità potrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane. Insomma, dopo tanti anni Loretta potrebbe tornare alla conduzione di un programma tutto suo.

Presto Loretta Goggi su Rai 1, tanti progetti all’orizzonte

Sicuramente avremo delle novità riguardo nei prossimi giorni visto che la prossima settimana saranno presentati i palinsesti definitivi. Ovviamente questo programma non sarà l’unico in cui vedremo Loretta Goggi visto che continuerà ad essere alla conduzione di altri programmi tra i quali Tale e Quale Show, come sempre insieme a Giorgio Panariello e a Cristiano Malgioglio.