Katia Ricciarelli rompe il silenzio sulla sua presenza a Tale e quale show

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli sarà una concorrente della prossima edizione dell’Isola dei famosi 2022? Sembra proprio che l’ex gieffina abbia detto la sua al riguardo, svelando la verità.

Katia Ricciarelli sarà una concorrente del programma Tale e Quale Show 2022 o una opinionista del Grande Fratello vip? Patrizia è stata proprio lei a dire come stanno effettivamente le cose. L’abbiamo vista fino a pochi mesi fa all’interno del programma di Canale 5 ovvero uno dei reality più amati di sempre il Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini. Si parla già dei prossimi impegni lavorativi per Katia Ricciarelli ma sembra che ancora oggi ci siano alcuni dubbi al riguardo. Ma cosa ha svelato la nota cantante lirica?

Tale e quale show, Katia Ricciarelli sarà presente alla prossima edizione del programma?

Katia Ricciarelli la conosciamo tutti per essere una grande artista ed una nota cantante lirica la quale fino a pochi mesi fa ha preso parte al noto reality di Canale 5 ovvero il Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini. Secondo alcuni rumors adesso invece Katia Ricciarelli sarebbe pronta ad approdare in alcuni programmi come ad esempio Tale e Quale Show. Ma cosa c’è di vero al riguardo?

Davide Silvestri, Alex Belli, le Selassiè e Katia, i nomi dei papabili concorrenti del programma di Rai 1

Sembrerebbe che al programma di Carlo Conti in questi giorni siano stati accostati diversi nomi di ex concorrenti del Grande Fratello vip così come di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Sembrerebbe che oltre a Katia Ricciarelli sia stato fatto il nome anche di Davide Silvestri e di Alex Belli oltre che delle sorelle Selassié. In realtà però è arrivata oggi la smentita relativa alla partecipazione di Alex Belli ed anche di Davide Silvestri. Riguardo invece la partecipazione o presunta partecipazione di Katia Ricciarelli sembra che a parlare sia stata proprio lei, la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio.

Katia smentisce la partecipazione al programma di Carlo Conti e poi parla del Gf vip

“Se è vero che a settembre farò Tale e Quale Show? No ragazzi non ci sarò, io non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita“. Queste le parole dichiarate proprio da Katia Ricciarelli che ha assolutamente negato quindi la partecipazione al programma di Carlo Conti per la prossima edizione. Poi ha detto qualcosa anche sulla prossima edizione del Grande Fratello vip confermando che Signorini le avrebbe detto che sarebbe bello averla come opinionista, ma che non è stata una richiesta ufficiale.