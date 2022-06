Lory del Santo senza freni: “All’Isola mi mi dicevano di urlare e litigare”

0 SHARES Condividi Tweet

Dubbi sulla veridicità del programma L’Isola dei famosi dopo le dichiarazioni rilasciate da Lory Del Santo nel corso di una recente intervista. “Mi dicevano di urlare e litigare”.

L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più amati di Canale 5 e l’edizione 2022 è ancora in corso in attesa della finale che andrà in onda lunedì 27 giugno 2022. Sappiamo tutti quanti che L‘Isola dei Famosi è un reality piuttosto duro dove i naufraghi vengono messi davvero a dura prova e non possono contare su alcun privilegio o comfort nemmeno quando si spengono le telecamere. Lo testimoniano i chili persi dai vari naufraghi durante le settimane di permanenza all’interno dell’isola e le litigate piuttosto pesanti tra di loro anche per un pugno di riso. Insomma, tutto quello che vediamo sembra essere reale eppure è proprio in questi giorni che una naufraga sembra aver svelato qualcosa di inedito e che in qualche modo ha lanciato dei dubbi sulla veridicità del programma. Ma di che cosa stiamo parlando?

L’Isola dei Famosi è uno dei reality più amati della televisione italiana e su questo non c’è proprio alcun dubbio. A testimoniarlo è il fatto che ogni puntata è seguita da tantissimi spettatori ed i dati sono sempre molto positivi. Quello che ci si chiede da sempre è se quello che noi vediamo sull’Isola è quello che realmente accade anche se in questi giorni una ex naufraga pare che abbia fatto sorgere alcuni dubbi al riguardo. Ebbene, la naufraga in questione sarebbe Lory Del Santo la quale nelle scorse ore è stata ospite nel programma Un giorno da pecora di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La nota showgirl sembra aver dichiarato che qualcuno, molto probabilmente gli autori le avrebbero dato dei consigli durante la permanenza sull’Isola, ovvero quella di cercare di esporsi maggiormente e di attaccare quelle persone che lei reputava essere false.

Insomma, dalle frasi e delle parole dichiarate da Lory Del Santo sembrerebbe che ci sia comunque qualcuno che muove i fili. “Se è tutto vero? Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè ‘urla, litiga e rispondi’. Chi consiglia queste cose? Ogni tanto appare così un supporto psicologico. Sono cose che se tu vuoi percepire”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Lory Del Santo. Quest’ultima però non si è limitata a questo ma avrebbe aggiunto anche dell’altro.

“Ti dicono ‘fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone’. Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Nom non ti dicono di inventare che uno è falso, falsi lo sono in tanti. Però tu dire ‘tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita’, non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo ‘ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito’. Loro mi dicevano ‘no, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa’. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto”. Queste ancora le dichiarazioni rilasciate dall’ex naufraga che è stata sicuramente una delle protagoniste assolute di questa edizione 2022 dell’Isola dei Famosi e continua ad esserlo ancora oggi nonostante sia stata eliminata da qualche settimana.