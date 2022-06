Milly Carlucci, Todaro riconfermato ad Amici e lei dice: “Figuriamoci se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci, la nota conduttrice di casa Rai commenta la riconferma di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi. Ecco la sua reazione.

Milly Carlucci è una nota conduttrice televisiva, una tra le più importanti della televisione italiana. Sappiamo bene che da diversi anni è la conduttrice di uno dei programmi più importanti e più amati di Rai 1 ovvero Ballando con le stelle. Sembra che lo scorso anno la nota conduttrice abbia vissuto dei momenti di sofferenza nel momento in cui uno dei maestri di ballo del programma ha deciso di lasciare Ballando per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Raimondo Todaro il quale è passato alla concorrenza come ormai tutti sappiamo. Ma quale è stata la reazione di Milly Carlucci?

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle, l’annuncio a sorpresa

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, lo scorso anno Raimondo Todaro dopo tanti anni di lavoro nel programma di Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle sembra aver deciso di passare alla concorrenza. Todaro infatti è approdato nel programma Amici di Maria De Filippi che come sappiamo va in onda su Canale 5. “Dal 2005 la mia vita è legata alla famiglia di Ballando con le Stelle. Devo molto a Milly Carlucci, quando mi ha fatto arrivare in tv ero appena maggiorenne. Come in tutte le famiglie poi uno cresce e può nascere la voglia di sperimentare. Per questo adesso lascerò questo meraviglioso gruppo, ma sarò sempre grato a tutti loro. Li guarderò da casa e farò il tifo per tutti“. Queste le parole dichiarate da Todaro annunciando quindi il suo addio allo show di Milly Carlucci.

La reazione di Milly al “tradimento” di Raimondo

Ovviamente si è trattato di un annuncio a sorpresa che ha lasciato tutti completamente senza parole. Subito dopo l’annuncio, Milly Carlucci pare abbia replicato e non ha nascosto di essere rimasta parecchio delusa. “Oggi mi sono arrivati molti messaggi su Raimondo e la sua scelta di abbandonare Ballando. Sapevo da un mese che era in trattativa con un altro programma. Nel nostro ambiente queste voci corrono. Ieri mi ha chiamato per dirmelo e gli ho detto che prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi. Stamani però con delusione ho letto il suo post“. Questa è la replica di Milly Carlucci che non ha preso affatto bene la decisione di Todaro di lasciare Ballando per approdare ad Amici. A circa un anno di distanza Milly Carlucci sembra aver perdonato questo brutto colpo ed ha riferito di essere particolarmente felice del fatto che Raimondo sia stato riconfermato anche per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Milly perdona Raimondo e svela il suo pensiero sulla riconferma per il secondo anno ad Amici

“Sono felicissima per lui. Non dimenticherò mai il giorno in cui quindici anni fa Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando. Alla fine fu lui ad essere preso. Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!”.