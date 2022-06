Drusilla Foer diretta su Chiara Ferragni “Magari è anche una che…”

0 SHARES Condividi Tweet

Drusilla Foer ha parlato di Chiara Ferragni e ha espresso il suo parere sul fatto che sarà la madrina del prossimo Festival di Sanremo. Ma cosa ha dichiarato l’alter ego di Gianluca Gori?

Drusilla Foer abbiamo avuto modo di conoscerla meglio in occasione del Festival di Sanremo 2022 quando è stata la co-conduttrice di una puntata della manifestazione canora più importante d’Italia. Da quel momento Drusilla ha iniziato a prendere parte a diversi programmi televisivi ed è diventata sempre più famosa. In questi ultimi giorni pare che Drusilla sia finita ancora sotto i riflettori per aver avuto da ridire su Chiara Ferragni. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico l’alter Ego di Gianluca Gori?

Drusilla Foer senza freni su Chiara Ferragni madrina della prossima edizione del Festival di Sanremo

Drusilla Foer, come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’abbiamo conosciuta meglio qualche mese fa quando ha preso parte alla manifestazione canora più importante d’Italia ed è salita Infatti sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus per una puntata del Festival ed ha dimostrato di avere un grande talento. In questi giorni pare che abbia tanto parlato della prossima edizione del Festival e nello specifico pare che abbia parlato senza peli sulla lingua di Chiara Ferragni.

Drusilla ospite al programma radiofonico “Facciamo finta che”



Drusilla è stata ospite del programma radiofonico R101, “Facciamo finta che”, un Format condotto proprio da Maurizio Costanzo insieme a Carlotta Quadri. Ebbene, sembra che durante una di queste ultime puntate del programa Drusilla è stata ospite e sembra che le sia stato chiesto di commentare una notizia che in queste ultime ore sta letteralmente impazzando sui giornali ed anche sul web. Stiamo parlando proprio della notizia che vede Chiara Ferragni la conduttrice del prossimo festival di Sanremo per la prima e l’ultima puntata.

L’alter ego di Gianluca Gori e la battuta su Chiara

Drusilla è stata così invitata durante la sua ospitata al programma radiofonico ad esprimere il suo parere proprio sulla scelta di Amadeus di avere al suo fianco gli imprenditrice digitale più famosa al mondo.“Mi sembra una genialata. Ma sì, perché comunque lei è una giovane che si è inventata un lavoro, magari è anche una che sul palco ci sta bene. Poi secondo me in questo momento rappresenta anche qualcosa: è la moglie di un uomo che si è esposto in un momento difficoltoso”. Queste le parole della Foer.