Elisabetta Gregoraci senza freni: “Siccome mi sono separata …”

Elisabetta Gregoraci nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente ha parlato del suo rapporto con la fede e con Fratel Cosimo.

Una lunga intervista a Gente è stata quella rilasciata da Elisabetta Gregoraci. Intervista nel corso della quale la celebre showgirl e conduttrice televisiva ha parlato del suo rapporto con la fede. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Elisabetta Gregoraci e l’intervista a Gente

Quella rilasciata a Gente da Elisabetta Gregoraci è stata una lunga intervista nel corso della quale la nota conduttrice televisiva ha colto l’occasione per parlare di quello che è il suo rapporto con la fede. Nello specifico la Gregoraci, che molto presto tornerà in televisione come conduttrice dell’evento musicale Battiti Live, ha rivelato di essere molto credente. E di esserlo grazie alla sua famiglia le cui origini sono calabresi, e di preciso di Soverato. A proposito del suo rapporto con la fede ecco che la Gregoraci ha rivelato di aver spesso trovato in questa aiuto e sostegno, in modo particolare durante i periodi più duri e difficili della sua vita. Sempre nel corso della stessa intervista Elisabetta Gregoraci ha poi rivelato di recitare tutte le sere la preghiera, o meglio le preghiere. La conduttrice televisiva e il figlio Nathan Falco ogni sera recitano tre preghiere, e di preciso una di queste in italiano mentre invece due in inglese.

La fede e la malattia della mamma

Anche durate la malattia della mamma, a causa della quale si è prematuramente spenta circa 11 anni fa, Elisabetta Gregoraci non ha mai abbandonato la fede. Anzi proprio durante la malattia della mamma ecco che l’ex moglie di Flavio Briatore si recava molto spesso alla Madonna dello Scoglio insieme al padre per poter pregare. Ed è stato proprio alla Madonna dello Scoglio che la Gregoraci ha avuto modo di conoscere Fratel Cosimo con il quale ha instaurato un ottimo rapporto. E proprio parlando di Fratel Cosimo l’ha definito “una persona speciale, semplice, profonda e da sempre vicino a tutti noi”. Una persona tanto vicina alla famiglia della Gregoraci da essere stato lui ad un certo punto ad aver comunicato all’intera famiglia che purtroppo per la mamma nulla si poteva più fare.

La rivelazione di Elisabetta sulla Madonna dello Scoglio

E proprio parlando della Madonna dello Scoglio Elisabetta Gregoraci ha poi aggiunto di essersi recata sul posto anche alcuni anni prima pregando di poter diventare mamma. Un sogno che si è poco dopo esaudito con l’arrivo di Nathan Falco Briatore. “Poco dopo rimasi incinta” ha rivelato la Gregoraci che a proposito di Fratel Cosimo ha rivelato “Ultimamente, quando mi vede, mi tira metaforicamente le orecchie perché mi sono separata”.