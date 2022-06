Can Yaman e Demet Ozdemir, lei annulla il matrimonio con il fidanzato e …

0 SHARES Condividi Tweet

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni Demet Ozdemir e Can Yaman potrebbero presto tornare a recitare uno al fianco dell’altro.

Per diversi mesi hanno fatto sognare i telespettatori con il loro amore e la complicità mostrata sul set e adesso la notizia di un loro possibile ritorno sta facendo tanto discutere. Ma, di chi stiamo parlando? Della bellissima Demet Ozdemir e dell’affascinante Can Yaman e quindi i protagonisti della nota soap opera tura ‘Daydreamer’. Secondo quanto emerso nelle ultime ore sembrerebbe che i due molto presto potrebbero tornare a lavorare insieme. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Can Yaman e Demet Ozdemir di nuovo insieme?

Sono stati milioni i telespettatori che per diversi mesi hanno seguito con costanza e affetto la celebre serie televisiva di Canale 5 ovvero Daydreamer. Stiamo nello specifico parlando di una serie turca grazie alla quale Can Yaman e Demet Ozdemir sono riusciti ad ottenere un successo strepitoso nel nostro Paese. Il loro amore in televisione ha fatto sognare e proprio per tale motivo la notizia di un loro probabile ritorno ha fatto scatenare i fan. Nello specifico ad intervenire sulla questione è stato TeleSette che sembrerebbe aver rivelato di trattative segrete per poter fare tornare i due attori a recitare insieme ancora una volta.

Le indiscrezioni su Can Yaman e Demet Ozdemir

Nello specifico stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che proprio Can Yaman, che nel nostro Paese si è trovato per molto tempo al centro del gossip a causa della sua storia d’amore con la bellissima Diletta Leotta, sia stato scelto da Disney + per interpretare il ruolo da protagonista in ‘El Turco’. Mentre invece sulla figura femminile ancora oggi si sa molto poco. Anzi, secondo alcuni rumors, ad essere scelta potrebbe essere proprio la bellissima Demet Ozdemir.

La vita segreta dei due attori

Demet Ozdemir e Can Yaman hanno sempre dimostrato di avere grande sintonia sul set, e secondo quanto emerso da alcuni rumors pare che tale sintonia sia stata presente anche lontano dal set. I due però hanno sempre negato parlando di una semplice amicizia e di niente di più anche se secondo i media turchi i due attori sarebbero legati da quattro anni circa da una relazione clandestina. Nonostante ciò però l’attrice nel febbraio del 2021 è uscita allo scoperto con il cantante Oğuzhan Koç, molto noto in Turchia e con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze nel mese di agosto del 2022. Ma ecco che, sempre secondo quanto rivelato da alcuni media turchi, i due fidanzati sembrerebbero aver deciso di annullare il tutto. Can Yaman invece è stato fotografato insieme all’attrice Francesca Del Fa. I due sembrerebbero aver condiviso una cena nel corso della quale, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbero aver conversato come se si conoscessero da molto tempo.