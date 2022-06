Isola dei famosi, Lory Del Santo al veleno contro Nicolas Vaporidis: “Ha messo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nicolas Vaporidis, l’attuale naufrago dell’Isola dei famosi 2022 è finito ancora una volta nel mirino di Lory Del Santo. Sembra che l’ex naufraga abbia raccontato il suo rapporto con Nicolas, quello che è stato e quello che sarà.

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi e sembra che nonostante sia stata eliminata da qualche giorno, continui ad esserlo. Da quando la showgirl è tornata in Italia ha rilasciato tante interviste ed in alcuni casi le sue parole hanno scatenato delle vere e proprie bufere. Proprio nelle scorse ore sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante a Fabiano Minacci di Biccy.it. Inevitabilmente sembra aver parlato della sua esperienza all’Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi e sembra ancora che abbia svelato dei retroscena molto interessanti. Ma cosa ha dichiarato l’ex naufraga?

Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo parla della sua esperienza in Honduras

Lory Del Santo è stata una protagonista indiscussa dell’Isola dei famosi 2022 e su questo non c’è proprio alcun dubbio al riguardo. Nel corso di un’intervista che la ha rilasciato a Biccy.it sembra che la naufraga sia tornata a parlare di uno dei più nemici all’interno del reality, ovvero Nicolas Vaporidis. Pare che abbia voluto raccontare un retroscena relativo a quando in Honduras un giorno si è abbattuta una tempesta ed i naufraghi avrebbero ritrovato un pacchetto di cracker.

Il racconto di Lory su un qualcosa accaduto in Honduras

Tutti sembra che abbiano mangiato, tranne l’attore. Laura Maddaloni, così, avrebbe fatto notare a Lory che l’attore prima o poi avrebbe raccontato l’accaduto. Lory avrebbe quindi riferito l’accaduto al noto attore, che avrebbe però frainteso le sue parole.“Da qui lui ha iniziato contro di me una campagna d’odio ed ha detto a tutti che io sparlavo delle persone…”. Queste le parole di Lory, parlando proprio di Nicolas. Lory avrebbe anche aggiunto che purtroppo dopo l’accaduto sembra che abbia iniziato ad avere tutti contro, capendo soltanto in un secondo momento il perchè.

Lory svela il rapporto con Vaporidis

Nel corso della stessa intervista sembra che la showgirl abbia parlato proprio del suo racconto con Nicolas Vaporidis, sottolineando come quest’ultimo abbia tentato di metterla in difficoltà in diverse occasioni.“Una sera in Palapa c’è stato uno scontro tra me e lui…E lui voleva che raccontassi la storia dei cracker. In questo modo io sarei passata da spiona e tutto il gruppo mi avrebbe odiato…”. Queste ancora le parole di Lory che ha concluso l’intervista spiegando di essere rimasta piuttosto delusa nei riguardi del naufrago.“Ha stravolto tutte le mie parole per farmi passare male. Gli ho raccontato mele, lui ha stravolto in meloni…” Si chiariranno mai?.