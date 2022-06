Michelle Hunziker in barca con le amiche e Giovanni Angiolini …

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo una bellissima vacanza insieme in Sardegna Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono separati per qualche giorno. La conduttrice sta trascorrendo alcuni giorni in barca con le amiche mentre invece il Dottore si trova in Germania.

Da ormai diverse settimane Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si trovano al centro del gossip. I due infatti sono stati fotografati insieme in diverse occasioni, e dopo aver trascorso una vacanza insieme in Sardegna adesso stanno trascorrendo alcuni giorni lontani. Nello specifico la bella Michelle in questi giorni ha trascorso alcuni divertenti momenti in barca insieme alle amiche mentre invece Angiolini si trova in Germania dove si è lasciato immortalare insieme alla supermodella Liz Hurley.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini separati dopo la vacanza in Sardegna

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno trascorso insieme, nella bellissima Sardegna, alcuni giorni sicuramente indimenticabili. Terminata la vacanza però i due si sono separati. Ed infatti mentre la bella Michelle sta godendo di alcuni momenti di spensieratezza insieme alle amiche in barca ecco che invece Giovanni Angiolini si trova in Germania dove ha preso parte all’evento “Raffaello Summer Days” organizzato nello specifico nella bellissima Berlino.

Michelle Hunziker protagonista del videoclip del nuovo brano di Eros Ramazzotti

E proprio in barca insieme alle amiche la bella Michelle si è divertita a ballare sulle note del nuovo brano cantato dall’ex marito Eros Ramazzotti. Brano nel cui videoclip compare proprio la bella Michelle in compagnia di Ramazzotti e della figlia Aurora. Stiamo nello specifico parlando del videoclip del brano “Ama”. Un brano molto bello che parla dell’amore nelle sue diverse forme.

Giovanni Angiolini in Germania

E mentre Michelle sta godendo di alcuni momenti di divertimento e spensieratezza in barca con le amiche ecco che invece l’ex gieffino e celebre chirurgo plastico si trova in Germania, e di preciso a Berlino, dove ha preso parte all’evento “Raffaello Summer Days” . Insieme al bel Giovanni anche il fratello Paolo, anche lui dotato di fisico prorompente e occhi azzurri e di professione fisioterapista ortopedico. All’evento in questione, a cui hanno preso parte i fratelli Angiolini, erano presenti anche diverse celebrità tedesche. E di preciso tra queste Liz Hurley ovvero la bellissima supermodella oggi 57enne sempre molto bella. La donna ha sfoggiato un bellissimo abito da sera di colore rosso e proprio Giovanni Angiolini non ha perso l’occasione di lasciarsi immortalare al suo fianco condividendo poi l’immagine in questione sui social. All’evento erano anche presenti altre celebrità come ad esempio la cantante Frauke Ludowig oppure la modella Franziska Knuppe.