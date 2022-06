Jovanotti prende una decisione drastica e l’annuncia sui social: “Ho smesso di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera il noto cantautore italiano Lorenzo Cherubini, conosciuto con lo pseudonimo Jovanotti, ha rivelato di aver smesso da anni di mangiare carne.

Da ormai diversi anni il celebre artista italiano Lorenzo Cherubini, noto a tutti semplicemente come Jovanotti, ha deciso di non mangiare più carne ma solamente frutta, verdura, formaggi e uova. Il motivo? A spiegarlo è stato lo stesso artista nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L’intervista di Jovanotti al Corriere della Sera

Ha preso una decisione molto importante Lorenzo Cherubini, ovvero il noto artista italiano noto a tutti con lo pseudonimo Jovanotti. Il celebre cantautore nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha fatto una rivelazione importante sul suo stile di vita. E nello specifico ha rivelato di aver preso una decisione importante circa la sua alimentazione ovvero quella di non mangiare più carne ma solamente formaggi, frutta, verdura , uova ecc. A rivelare i motivi legati a questa decisione è stato lo stesso cantautore nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Ho sempre mangiato bene e sostanzioso. Mia mamma Viola era una cuoca strepitosa. Poi quando ho conosciuto la Francesca, che è più radicale, è entrata in casa mia la cultura del biologico. I suoi hanno un orto molto grande qui a Cortona, si mangiano solo prodotti di stagione”, queste di preciso le sue parole.

Jovanotti rivela perché ha smesso di mangiare carne

Nel corso della stessa intervista Lorenzo Cherubini ha poi proseguito rivelando per quale motivo ha deciso di non mangiare più carne. Il cantautore ha rivelato di aver smesso ormai da anni di mangiare le bistecche nonostante, essendo toscano, da piccolo ne mangiava tante perchè gli piacevano. “Da anni ho smesso di mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono con noi. Ma non sono un militante, sono un viandante che cerca nella propria vita di cambiare le proprie idee in base alle esperienze che fa”, queste le sue parole. Jovanotti ha comunque voluto chiarire di non appartenere a nessuna categoria ma semplicemente di essere uno sperimentatore. E a tal proposito ha voluto precisare “Se mi sento stretto mi viene voglia di ribellarmi. Per me il cibo è come la vita: si prende tutto e si sceglie il meglio, senza fare proselitismi. Il cibo è libertà”.

Il rapporto tra Jovanotti e il cibi: “Sto quattro ore a digiuno prima di andare a letto”

In ultimo nel corso della stessa intervista sempre Jovanotti ha rivelato di aver dato spazio al cibo anche nel corso del suo nuovo tour ovvero il Jova Beach Party. Ed infine ha svelato “Negli ultimi anni ho aumentato la componente dei grassi buoni, come noci, mandorle e nocciole. E sto quattro ore a digiuno prima di andare a letto. Io le provo tutte”.