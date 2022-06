Sonia Bruganelli commenta la notizia di Rita De Crescenzo al Grande Fratello e lei le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Rita De Crescenzo e Sonia Bruganelli si sono rese protagoniste di uno scontro social del quale si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore.

Chi ha imparato a conoscere Sonia Bruganelli saprà bene che la moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del GF Vip non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero, anche se questo la fa poi finire al centro di numerose polemiche. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la Bruganelli è finita al centro dell’attenzione mediatica a causa dello scontro a distanza con la nota tiktoker Rita De Crescenzo. Ma, per quale motivo?

Rita De Crescenzo al GF Vip 7?

In estate si sa, i programmi televisivi si preparano per accogliere la nuova stagione. E di conseguenza iniziano anche a circolare i primi nomi e i primi rumors. Nello specifico proprio nel corso dei giorni passati si è tanto parlato di Rita De Crescenzo, nota a tutti per essere una famosa tiktoker, che secondo alcuni rumors potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip. La nota tiktoker è infatti molto conosciuta, seguita e amata sui social e nello specifico su TikTok, motivo per il quale la produzione del GF Vip potrebbe aver pensato a lei come nuova concorrente.

Il post social di Sonia Bruganelli fa discutere

Tra coloro che hanno commentato la notizia vi troviamo anche l’ex opinionista del GF Vip 6 e moglie di uno dei più famosi e apprezzati conduttori televisivi italiani ovvero Paolo Bonolis. La Bruganelli ha nello specifico condiviso una storia su Instagram nella quale ha ricondiviso uno degli articoli che ha riportato la notizia della probabile partecipazione della donna al reality. E a tale post ha aggiunto uno stickers a forma di gatto e un breve commento ovvero “Ma seri?”.

La dura reazione di Rita De Crescenzo

La storia condivisa su Instagram da Sonia Bruganelli non è passata inosservata. E proprio Rita De Crescenzo ha replicato su TikTok affermando “Guardate bene, guardate bene, questa è la grande artista, la moglie di Paolo Bonolis, mi ha messa sul suo profilo di Instagram e condividendolo si è messa a ridere aggiungendo uno stickers con un micio scrivendo anche “Ma Seri?”. Non l’ho detto io che andrò al gf e non l’ho dichiarato io“. Ma non solo, la De Crescenzo ha poi continuato rivolgendosi alla Bruganelli e affermando “Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi a Napoli! Mica perché sei la moglie di Paolo Bonolis pensavi che non ti avrei risposto a quello che mi hai scritto? Poi hai visto che ti ho commentato con delle faccine sorridenti e hai tolto la storia su Instagram. Tante persone l’hanno salvata. Tu hai paolo Bonolis vicino, io ho Sasà e ne vado fiera. Paolo Bonolis ti verrò a trovare e anche tua moglie. Fate i bravi, vogliamoci bene che sono gli ultimi giorni. Un bacio a te”. Come avrà reagito la Bruganelli a tali parole? Avrà intenzione di rispondere? Per scoprirlo bisognerà attendere.