Lulù, la sorella Clarissa una furia sui social: “E’ facile …”

Clarissa Selassié nel corso di una recente intervista ha difeso la sorella Lulù ma allo stesso tempo ha voluto anche mettere fine alle polemiche sulla festa di compleanno dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo.

Da ormai diversi giorni l’ex concorrente del GF Vip 6 ovvero Lulù Selassié si trova al centro del gossip a causa della sua festa di compleanno che ha fatto e sta continuando ancora oggi a far discutere molto. Nelle ultime ore però ad intervenire sulla questione è stata la sorella della giovane Principessa ovvero Clarissa Selassié che intervistata da Fanpage.it ha finalmente rotto il silenzio sul party di compleanno di Lulù. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.



Il duro sfogo di Clarissa Selassié sulla festa di compleanno della sorella Lulù



Nel corso dei mesi passati in tanti hanno avuto l’occasione di conoscere la Principessa Etiope Clarissa Selassié, concorrente del GF Vip 6. Quest’ultima nel corso di una recente intervista rilasciata a Fanpage.it ha colto l’occasione per svelare la verità sulla tanto discussa festa di compleanno della sorella che secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essere stata spostata dal 9 al 22 giugno. Indiscrezioni queste alle quali proprio Clarissa ha replicato affermando “Ho visto che si diceva che la data fosse stata spostata perchè non c’erano invitati, perchè la gente non voleva venire. Non è vero“.



La rivelazione di Clarissa sulla sorella



Sempre Clarissa Selassié ha poi proseguito il suo intervento sulla questione rivelando che in realtà a Lulù non andava molto di festeggiare. Forse questa sua tristezza è legata alla rottura con il giovane Manuel Bortuzzo conosciuto proprio all’interno della casa del GF Vip? Questa la domanda che molte persone si sono poste e alla quale trovare una risposta non è stato semplice. Nello specifico proprio Clarissa all’indiscrezione secondo la quale ad essere state invitate al party sarebbero state 50 persone ha risposto affermando “Una falsità assurda. Erano molte di meno. Non avevamo intenzione di fare una festa in grande, anche perchè lei non ne aveva voglia. In questo momento non se la sente di festeggiare“. Diverse sono state le domande poste a Clarissa su Lulù e Manuel, e nello specifico proprio il giornalista ha chiesto se all’evento Manuel era stato invitato oppure no. Domanda questa alla quale Clarissa ha così risposto “Questo non lo so. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con lui, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi”.



Clarissa Selassié contro chi critica la sorella Lulù



La bella Clarissa ha poi concluso la sua intervista rivelando che molti degli ex gieffini non hanno potuto partecipare alla festa della sorella a causa di alcuni problemi di lavoro. A proposito di Lulù ha invece rivelato che attualmente è molto concentrata sul lavoro e non cerca l’amore e ha poi aggiunto “quindi non credo aspettasse qualcuno in particolare alla sua festa”. Clarissa a proposito delle notizie trapelate su un possibile imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato l’evento ha invece affermato “Sono stufa che ci facciano passare sempre per persone legate ai soldi. Per fortuna i nostri fan sanno chi siamo veramente”. A proposito della sorella minore Lulù, spesso al centro di gossip e polemiche, ha invece affermato “Facile attaccare una persona buona e fragile come lei”.