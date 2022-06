Mara Venier lascia tutti a bocca aperta: “Io e Maria De Filippi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier non vuole andare in pensione e a sorpresa risponde così “Mi devono abbattere”. Nel corso di un’intervista cita Maria De Filippi. Programma insieme?

Mara Venier è una nota conduttrice italiana, la quale in questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Sappiamo bene che da pochi giorni è in vacanza, visto che ha condotto l’ultima puntata di Domenica in soltanto due domeniche fa. Ad ogni modo, a settembre la nota conduttrice tornerà al timone della trasmissione più popolare e più amata dagli italiani. Qualche mese fa, pare avesse fatto intendere che questa appena conclusa sarebbe stata l’ultima edizione e che sarebbe andata in pensione. Poi con il passare dei mesi, avrebbe cambiato idea e confermato la sua presenza anche per la prossima stagione, per la gioia di tutti i suoi fan che non aspettavano altro che questa notizia.

Mara Venier, non è giunta l’ora della pensione e conferma la presenza alla prossima edizione di Domenica in

Pare che Mara avesse provato a lasciare Domenica in ma poi non ci sarebbe riuscita. A parlare del suo futuro professionale è stata la stessa Mara che ha rilasciato un’intervista a Tv Blog, facendo sapere che il prossimo 18 settembre tornerà con una nuova edizione di Domenica In. Pare che rispetto allo scorso anno, il programma inizierà con una settimana di ritardo. Mara ha anche fatto sapere che Stefano Coletta le avrebbe fatto una richiesta particolare ovvero replicare lo Speciale che è andato in onda in prima serata proprio durante la scorsa stagione e che sembra abbia ottenuto un grandissimo successo. Pare che Mara sia predisposta a ripetere l’esperimento ma non avrebbe dato certezza alcuna. “Vedremo”, avrebbe risposto.

Qualcuno le consiglia di andare in pensione, lei risponde “Mi devono abbattere”

Intanto sui social, qualcuno sembra le abbia consigliato di andare in pensione, ma a questi utenti la conduttrice avrebbe risposto “Mi devono abbattere”. Insomma, Mara almeno per il momento non ha proprio intenzione di appendere le scarpette al chiodo.“Io ho anche altre proposte, non ho solo Domenica in, volendo potrei continuare a lavorare anche senza Domenica in e magari divertendomi anche di più. Però Domenica in è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me”. Queste le parole di Mara che ha fatto intendere di voler lasciare il programma soltanto quando il pubblico deciderà che è arrivato il momento.

Mara parla di Maria De Filippi

Poi nel corso dell’intervista avrebbe anche parlato di Maria De FIlippi.“Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. […] Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme.“Devo dirti che sognerei davvero una sinergia fra Mara e Maria e Maria e Mara in un programma insieme. Si potrebbe pensare ad un programma di due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno”.