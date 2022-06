Clizia Incorvaia nella bufera, posta un video e viene massacrata, poi lei sui social mette tutti in riga

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre influencer Clizia Incorvaia è finita al centro della polemica dopo aver condiviso un video del suo piccolo Gabriele intento a mangiare della frutta. L’influencer sui social si è difesa dalle accuse.

E’ finita al centro di una grossa polemica, nelle ultime ore, la celebre influencer siciliana Clizia Incorvaia diventata da poco mamma di un bellissimo bambino di nome Gabriele. La compagna di Paolo Ciavarro nello specifico ha condiviso tramite i social, e di preciso tramite il proprio profilo Instagram, un video del suo bambino mentre per la prima volta gustava un po’ di frutta. Proprio tale video ha fatto scoppiare la polemica, e dopo aver ricevuto alcuni commenti un po’ polemici ecco che la giovane influencer è intervenuta scagliandosi contro coloro che l’hanno criticata.

Clizia Incorvaia al centro della polemica

Clizia Incorvaia, celebre influencer ma anche ex concorrente del GF Vip, da pochi mesi ha coronato il sogno di diventare mamma per la seconda volta di un bellissimo bambino. Il piccolo Gabriele è nato dall’amore tra Clizia e Paolo Ciavarro, amore nato all’interno della casa del GF Vip. E proprio sui social la ragazza è solita condividere alcuni momenti di vita quotidiana e quindi anche del piccolo Gabriele. Clizia pochi giorni fa ha condiviso sui social un video del suo bambino intento a gustare della frutta per la prima volta. Molti però sono stati coloro che non hanno apprezzato, e proprio per tale motivo la giovane influencer si è trovata travolta dalle polemiche.

Clizia Incorvaia contro chi le ha rivolto delle critiche

Quanto successo non è assolutamente piaciuto a Clizia Incorvaia che sui social è intervenuta per difendersi e allo stesso tempo scagliarsi contro chi le ha rivolto delle accuse. Nello specifico Clizia ha prima condiviso una storia su Instagram affermando “A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra che segue in maniera eccelsa Gabriele”.

Clizia Incorvaia furiosa sui social

L’ex gieffina ha poi condiviso un’altra storia su Instagram nella quale, furiosa, ha annunciato a tutti i fan di aver dovuto cancellare il video della prima pappa del piccolo Gabriele perchè, ha precisato “non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare ciò”. In ultimo ecco che la bella Clizia ha poi concluso il suo post scrivendo “Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento non a tuttologi vari ed eventuali”.