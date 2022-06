Belen Rodriguez sui social mostra di essere infastidita delle voci sul suo conto e il web la sostiene

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez sembra che sia apparsa infastidita rispetto alle ultime notizie pubblicate sul suo conto. Dura la reazione della showgirl. Il suo gesto non è passato inosservato.

Belen Rodriguez è una nota showgirl Argentina la quale nell’ultimo periodo è stata al centro del gossip per via della sua relazione con l’ex marito Stefano De Martino. I due infatti è da parecchi mesi che si sono riavvicinati anche se in qualche modo hanno tentato di mantenere segreta la loro relazione. Adesso però non si nascono più ed i due sembra che abbiano ufficializzato così questa ritorno di fiamma tanto atteso dai fan.

Belen Rodriguez infastidita dagli ultimi gossip sul suo conto

La conduttrice e showgirl e nelle scorse ore pare che abbia pubblicato un post sul suo profilo Instagram che certamente è stato attenzionato dai suoi follower. Sembrerebbe che in seguito alla diffusione di alcune notizie sul suo conto pare che Belen abbia risposto e lo ha fatto pubblicando un selfie dove appare con il broncio. In questo selfie si legge anche questa didascalia piuttosto un singolare “Blablabla, blablabla e ancora blablabla”.

Belen risponde così al gossip

Poi non si sarebbe fermato a questo ma avrebbe aggiunto anche un emote con la risata. Ma di cosa si è parlato nello specifico? Pare che in questi giorni si sia vociferato su un presunto addio di Belen a Mediaset e di nuovi progetti lavorativi che la vedere però approdare su Discovery per la prossima stagione. La notizia è stata diffusa da Dagospia che però non parlerebbe di una vera e propria rottura con Mediaset ma di un progetto che in realtà non andrebbe a compromettere il lavoro che svolge su Canale 5 e su Italia 1.

Antonino Spinalbese parla della fine della storia con la showgirl argentina

Pare che tutto questo abbia fatto arrabbiare Belen la quale avrebbe scelto di rispondere con un selfie dove è apparsa con il broncio. Sono tanti i commenti arrivati sotto al post in questione e molti sono dei complimenti e soprattutto messaggi di sostegno. “Vai per la tua strada e fregatene delle cattiverie gratuite”, “Sei una roccia, ti sparano veleno addosso come fossero tutti perfetti, santi. Vai avanti con la tua strada”.Intanto, in questi giorni a parlare è stato anche Antonio Spinalnese, il suo ex il quale si è concesso un’intervista al settimanale Chi parlando anche della fine della storia con Belen.“Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un buon padre anche da solo”.