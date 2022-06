Lino Banfi, fa una dichiarazione che mette i brividi: “Sono le mie …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lino Banfi, l’attore e la confessione inaspettata durante un’intervista a Libero sul suo futuro professionale. Ma cosa ha dichiarato?

Lino Banfi è un noto attore italiano il quale per decenni e decenni ha fatto sorridere e divertire intere generazioni grazie ai suoi film ed ai suoi spettacoli. Ha vestito i panni di nonno Libero in Un medico in famiglia la fiction di grande successo di casa Rai degli anni 90. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome di Lino Banfi, ultimamente sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante a Libero parlando del suo futuro professionale. Le sue parole sembra che abbiano però lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Lino Banfi?

Lino Banfi, la confessione inaspettata di “nonno Libero”



Lino Banfi è un noto attore il quale per interi decenni ha divertito generazioni e generazioni di italiani. Uno dei suoi più grandi successi è stato sicuramente Un medico in famiglia la fiction di casa Rai degli anni 90 dove ha interpretato i panni di nonno Libero. Adesso Pasquale Zagaria ha rilasciato un’intervista molto interessante a Libero, dove ha parlato proprio della sua vita privata e professionale e pare che si sia lasciato scappare anche una confessione. “Sono le mie ‘ultime cartucce’: l’età è quella che è, ma non voglio fermarmi proprio ora che sto ricominciando a volermi bene“. Queste le dichiarazioni di Pasquale Zagaria rilasciate nel corso di un’intervista a Libero parlando anche del suo futuro artistico e professionale.

Lino ed i nuovi progetti

Pare che sia impegnato in un nuovo progetto ovvero una nuova stagione della fiction di Rai 1 che è andata in onda per circa vent’anni.“Magari potremmo fare non 13 episodi ma 3 o 4 puntate. Noi del cast saremmo disponibili. Vediamo che succede: tanto io una decina d’anni di ‘tempi supplementari’ li ho. Posso aspettare“. Sembra che poi, sempre nel corso della stessa intervista, Lino abbia parlato di un altro progetto che vede la partecipazione anche di Albano. Si tratterebbe di una fiction, un progetto che al momento sarebbe in stand-by ma che dovrebbe ripartire a breve. Inevitabilmente sembra aver parlato anche del suo passato, dicendosi parecchio contento e appagato.

Cosa non rifarebbe nella sua carriera

Insieme al termine dell’intervista pare che Lino Banfi abbia comunque aggiunto di non rinnegare nulla e che rifarebbe quelle esperienze che ha fatto anche parlando delle commedie sexy all’italiana. Poi ha confessato però che una cosa non la rifarebbe mai, ovvero interpretare il personaggio del cugino gay del Prete nel film intitolato Dio li fa e poi li accoppia. “Era un personaggio troppo sopra le righe, decisamente esasperato: oggi, con la sensibilità che abbiamo maturato (in meglio) su questi argomenti, sarebbe un ruolo improponibile. Però non lo rinnego perché era figlio di quell’epoca”. Queste le sue parole.