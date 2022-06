Iva Zanicchi diretta su Ballando con le stelle: “Ho fatto alcuni …”

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Iva Zanicchi ha fatto delle confessioni piuttosto importanti circa la sua partecipazione a Ballando con le stelle. “Ho fatto dei controlli”, le parole della cantante.

Iva Zanicchi in questi ultimi giorni sembra aver rilasciato un’intervista lunga e anche molto interessante al settimanale Di Più Tv in uscita tutti i martedì. A quanto pare nel corso di questa intervista sembra che la nota cantante abbia parlato della sua probabile partecipazione al programma Ballando con le stelle di cui tanto si è parlato in queste ultime settimane. Ebbene, sembra che in questa intervista Iva chiacchierando con il giornalista Rolando Repossi abbia confessato di avere avuto parecchi dubbi prima ancora di accettare la proposta fatta da Milly Carlucci. Ma quali sarebbero state le paure della nota cantante?

Iva Zanicchi conferma la partecipazione a Ballando con le stelle?

Iva Zanicchi in queste settimane sarebbe stata accostata al programma di Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. Era stato quasi confermato che la cantante potesse essere una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando, anche se nei giorni scorsi poi la stessa aveva annunciato che ancora non era stata detta l’ultima parola. Ad ogni modo, in questi giorni la cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv e chiacchierando con Rolando Repossi pare abbia fatto delle dichiarazioni piuttosto importanti.



I dubbi della cantante dopo la proposta di Milly Carlucci

La cantante oggi 82enne sembra avete alcuni dubbi riguardo la partecipazione al programma legati perlopiù alla paura di non riuscire a portare avanti questo impegno, vista la sua veneranda età. “Ho fatto tutti i controlli del caso e ho scoperto di avere ancora il fisico di una ragazzina, perciò mi sono detta: “Vai e scatenati!”. Queste nello specifico le parole che sono state dichiarate proprio da Iva Zanicchi rivelando anche che cosa ha fatto Milly Carlucci per tentare di convincere Iva a prendere parte al suo programma. “Ci è riuscita con la sua energia e la sua gentilezza”. Queste ancora le sue parole, aggiungendo ancora il fatto che Milly sia stata poi tanto brava a cancellare ogni suo dubbio.

Entusiasmo e grinta per Iva

“Voglio esibirmi con il più robusto dei maesti. Sulla pista da ballo di Rai1 dimostrerò che la terza età è solo un punto di vista”. Queste le parole di Iva che però adesso si è detta particolarmente convinta di iniziare questa avventura. “Sarà dura, me ne rendo conto, ma ci sono occasioni che nella vita passano e ripassano e che, prima o poi, bisogna avere il coraggio di cogliere”.