Morning News, Simona Branchetti senza freni: “Spero che sia …”

Simona Branchetti è tornata a parlare della sua avventura a Morning News. A poche ore dall’inizio del programma, la conduttrice si è detta piuttosto felice e motivata.

Simona Branchetti, ovvero la nota conduttrice televisiva il prossimo lunedì 27 giugno approderà a Mattino 5 al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ebbene sì, la conduttrice sarà ben presto ed esattamente a partire da domani al timone di uno dei programmi più importanti di Canale 5, ovvero Morning News. In occasione del suo ritorno in TV sembra che la nota giornalista e conduttrice abbia voluto rilasciare delle Dichiarazioni a TV Mia dicendosi particolarmente motivata e pronta ad iniziare questa nuova avventura su Canale 5. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Simona?

Simona Branchetti torna in TV al timone di Morning News

Ebbene si, come abbiamo già avuto modo di vedere Simona Branchetti è pronta a prendere il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino Cinque, con Morning News. La giornalista nello specifico approderà su Canale 5 esattamente a partire da domani, con il programma che andrà in onda tutte le mattina. In occasione quindi del suo ritorno in TV pare che Simona abbia rilasciato delle dichiarazioni a Tv Mia, dicendosi particolarmente carica e pronta ad iniziare questa avventura.

Le parole della conduttrice

“Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso sono stata ‘promossa’. Non solo torno in tv ma starò in onda tutta l’estate, fino a settembre“. Queste nello specifico le parole dichiarate da Simona Branchetti. “Spero che sia solo l’inizio, che me arrivino nuovi progetti. Io questa estate in tv darò il massimo come sempre.” insomma la giornalista e conduttrice a partire da domani sarà impegnata fino all’inizio del prossimo autunno e con questo programma quotidiano di grande successo di Canale 5 ed anche molto amato dal pubblico italiano. “Punteremo soprattutto su argomenti di cronaca e attualità, di cui discuteremo con ospiti in studio. Sarà una trasmissione che io e la mia squadra costruiremo in gran parte giorno per giorno.”

La conduttrice ha esaudito il suo sogno

Proprio per questo motivo, visto gli impegni delle prossime settimane la giornalista si è concessa qualche giorno di vacanza in Liguria ed in Emilia Romagna. Pare che il suo sogno fosse stato da sempre quello di fare la conduttrice e adesso pare lo abbia proprio realizzato.