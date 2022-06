Isola dei famosi Mercedesz Henger, la mamma Eva con schiettezza dice: “Credo sia difficile …”

0 SHARES Condividi Tweet

Eva Henger sui social ha parlato con i fan della prossima finale dell’Isola dei Famosi rivelandosi un po’ scettica sulla possibile vittoria della figlia Mercedesz.

Manca sempre meno alla finale dell’Isola dei Famosi prevista per domani, lunedì 27 giugno 2022. Chi sarà a vincere? E’ questa la domanda che sempre più persone si stanno ponendo nel corso delle ultime ore. Ed ecco che ad intervenire sui social nelle scorse ore è stata proprio Eva Henger che nel corso delle settimane ha mostrato tutto il suo sostegno alla figlia Mercedesz. Ma, cosa ha dichiarato nello specifico la mamma della giovane naufraga?

Il pensiero di Eva Henger sulla finale dell’Isola dei Famosi

Dopo mesi di attesa proprio domani i telespettatori avranno modo di scoprire chi sarà a vincere questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Tra i naufraghi presenti in finale vi troviamo anche la giovanissima Mercedesz Henger che fin dal momento del suo arrivo si è fatta molto apprezzare non soltanto dai colleghi ma anche dai telespettatori. Sarà proprio lei a vincere l’Isola dei Famosi? Ad esprimere il suo pensiero è stata la mamma Eva la quale sui social ha dichiarato “Sarei molto felice per lei. Sarebbe molto bello, ma vedo difficile. Però voi continuate a votare per lei!”.

Eva Henger assente in studio durante la finale dell’Isola dei famosi

Alcuni utenti hanno chiesto a Eva Henger se nel corso della finale, che come anticipato poc’anzi andrà in onda nella serata di domani lunedì 27 giugno 2022, sarà presente oppure no . Domanda alla quale la donna ha risposto rivelando che non potrà essere presente per un motivo molto serio ovvero a causa dell’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta lo scorso mese di aprile. Eva Henger ha però voluto chiarire “Io ora non posso viaggiare, ma la sostengo sempre anche da lontano”.

Le condizioni di salute di Eva Henger dopo l’incidente

Quello in cui Eva Henger è rimasta coinvolta lo scorso mese di aprile è stato un incidente stradale abbastanza brutto avvenuto in Ungheria. Le sue condizioni di salute hanno tanto fatto preoccupare i familiari ma anche i fan, e proprio quest’ultimi hanno chiesto sui social informazioni sulle sue attuali condizioni di salute. Eva Henger dopo aver invitato ancora una volta i suoi fan a votare la figlia Mercedesz per la finale dell’Isola dei Famosi ha poi risposto alle domande affermando “Grazie bene. Piano piano mi riprendo! Tra poco tornerò a essere operativa come prima! Ho avuto momenti non bellissimi. Avete chiesto in tantissimi come sto. Mi fa molto piacere e vi sento vicino. Tornerò meglio di prima…speriamo. Sono sulla strada buona. Cerco di riprendermi al più presto”.