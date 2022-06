Veronica Maya al veleno contro le colleghe: “Io non sono come loro …”

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Maya nel corso di una recente intervista a Nuovo Tv ha rivelato di non avere alcuna intenzione di partecipare ai reality show. E ha anche spiegato i motivi di questa sua decisione.

Una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv è stata quella rilasciata dalla conduttrice televisiva Veronica Maya. Intervista nel corso della quale la conduttrice ha parlato della sua professione rivelando di non avere alcune intenzione di partecipare ai reality show come fatto invece da molte colleghe e colleghi. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lunga intervista di Veronica Maya a Nuovo Tv

Veronica Maya può essere considerata una delle più note ed apprezzate conduttrici televisive. Nel corso di tale intervista ha affrontato diversi argomenti e nello specifico ha colto l’occasione per parlare della sua lunga carriera rivelando cosa, a differenza di alcune colleghe, non farebbe mai ovvero i reality show. A tal proposito ha nello specifico dichiarato “Ho troppa dignità per farmi invischiare in dinamiche che sono lontane dal mio modo di essere […] Quello che voglio rendere pubblico di me, lo decido io quando ne ho voglia e nella modalità che preferisco”. Veronica Maya ha quindi voluto chiarire di sentirsi diversa da alcune sue colleghe che invece hanno scelto di parteciparvi. E a tal proposito ha però voluto chiarire “Non le critico se fanno i reality, ma io non riuscirei mai a stare lontana dai miei figli per così tanto tempo”. Quindi quello che Veronica Maya sicuramente non riuscirebbe a sopportare è proprio la distanza dei figli.

La confessione della conduttrice sulla sua carriera

Nel corso della stessa intervista sempre Veronica Maya ha poi parlato nella sua carriera definendosi una conduttrice “poliedrica“. Cosa significa? A tal proposito la conduttrice ha affermato “Ho quasi vent’anni di carriera alle spalle e questo bagaglio di esperienze in video mi consente di poter affrontare qualunque situazione, sia in tv che fuori”. Sempre Veronica Maya ha poi colto l’occasione per precisare di essere una donna appagata sia nella carriera sia come mamma.

Il grande desiderio di Veronica Maya

Il prossimo mese di luglio Veronica Maya festeggerà 45 anni. La celebre conduttrice televisiva nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo TV ha rivelato di avere un grande desiderio o meglio un sogno che spera di poter presto realizzare. Nello specifico ha rivelato di avere il sogno di poter partecipare ad un safari insieme alla famiglia ovvero il marito e i figli. Ma ha voluto chiarire “Nel periodo del mio compleanno ogni estate siamo alle isole Eolie, perciò probabilmente lo faremo il prossimo inverno il safari”.