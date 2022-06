Andrea Delogu: “Amo un uomo molto più giovane di me e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu ha parlato del suo nuovo fidanzato, un modello di 23 anni di nome Luigi. “Amo un uomo molto più giovane di me. E allora?”. La confessione della conduttrice.

Andrea Delogu è una nota conduttrice la quale negli ultimi tempi è stata parecchio sotto i riflettori per via della sua vita privata e sentimentale. Sembra che infatti dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, adesso Andrea abbia ritrovato l’amore. Ma chi è il nuovo fidanzato e cosa sappiamo di lui? L’uomo che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice si chiamerebbe Luigi Bruno, un modello di 23 anni di cui Andrea sembra averne parlato per la prima volta in pubblico lo scorso mese di marzo. Questo amore sembra sia stato sotto i riflettori proprio per la differenza di età piuttosto importante tra i due. Adesso la conduttrice ha rotto il silenzio ed ha detto la sua al riguardo.

Andrea Delogu, un grande successo da un punto di vista professionale per lei



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, due anni fa Andrea ha interrotto il suo matrimonio con l’ex marito Francesco Montanari ed in questi ultimi tempi sono accadute tante cose nella sua vita, soprattutto da un punto di vista professionale. E’ stata protagonista di un late night show, Tonica andato in onda sulla Rai e poi ancora per lei un grande successo con il romanzo distopico Contrappasso che è finito nella classifica dei libri più venduti in Italia. Ha debuttato al cinema ed anche al teatro. Oggi insieme a Stefano De Martino è al timone di un programma musicale intitolato Tim Summer Hits che prenderà il via il prossimo 30 giugno.



Chi è il giovane fidanzato



Novità non solo nella sfera professionale per Andrea, ma anche per quanto riguarda la sua vita privata. Ha infatti da pochi mesi intrecciato una relazione con Luigi, un giovane modello di 23 anni di cui la conduttrice ne ha parlato in pubblico soltanto recentemente. Nel corso di un’intervista, la conduttrice sembra aver raccontato come i due si sono conosciuti. «Sui social. Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna».

Andrea parla di Luigi, della sua giovane età e della differenza d’età

Pare che inizialmente ad Andrea non convincesse il fatto che Luigi avesse solo 23 anni e dunque fosse molto giovane. «Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. Mi ha ricordato com’ero io quando muovevo i primi passi in televisione, la bellezza degli inizi», ha aggiunto ancora Luigi. Riguardo la differenza d’età, sembra che la conduttrice abbia detto «Tanti si permettono di criticare la differenza d’età. Ovviamente succede sempre se è la donna a essere più grande del suo compagno. È sessismo».