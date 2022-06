Damiano dei Maneskin nella bufera, cosa rivela una fan

0 SHARES Condividi Tweet

Il frontman dei Maneskin Damiano David è finito al centro di una grossa polemica in seguito al post condiviso su Twitter da una fan che ha poi chiesto scusa.

Una vera e propria polemica è quella che nelle ultime ore si è scatenata sui Maneskin e nello specifico sul frontman del gruppo ovvero Damiano David. Il tutto è nato in seguito ad un post condiviso sui social, ed esattamente su Twitter, da una fan del gruppo. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il post social di una fan dei Maneskin

Sta facendo molto discutere nelle ultime ore il post condiviso sui social da una fan dei Maneskin ovvero una ragazza di nome Alice che lo scorso 23 giugno è uscita dalla struttura in cui si trovava ricoverata per poter partecipare al concerto del suo gruppo musicale preferito. Quanto accaduto durante il concerto però non sembrerebbe essere piaciuto alla ragazza che poco dopo si è resa protagonista di uno sfogo social in seguito al quale il celebre gruppo musicale è finito al centro della polemica. “Mi chiamo Alice, soffro di anoressia nervosa dal 2015. Sono tutt’ora ricoverata in una struttura ma il 23 giugno uscirò in permesso per andare al concerto dei Maneskin, che mi hanno aiutata tanto. Avrò il pit gold, tenterò la prima fila” ,sono state queste nello specifico le parole scritte alcuni giorni fa dalla fan in questione e alle quali proprio Damiano David ha risposto affermando “Ci vediamo sotto palco”.

Il noto gruppo musicale al centro della polemica

La ragazza quindi lo scorso 23 giugno ha lasciato la struttura in cui ti trovava ricoverata per partecipare al concerto. E proprio in tale occasione ha portato con sé un cartellone con su scritto “Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice”. In seguito al concerto la giovane ha però pubblicato un nuovo post di sfogo sui social attraverso il quale ha rivelato di aver ricevuto da parte di Damiano David una particolare “occhiataccia“. Nello specifico la ragazza ha scritto “Sono la ragazza col cartellone di Coraline, so bene che l’hai letto. Volevo chiederti scusa se ti ho ferito in qualche modo visto la tua reazione brusca. Forse ho avuto aspettative troppo alte, ma sono uscita dall’ospedale apposta per voi e che ne so, un saluto, un cenno, me lo aspettavo. Però mi rendo conto che hai scritto sta canzone per Giorgia e che le nostre patologie sono molto diverse. Scusa Damiano se ti ho ferito, davvero. Però siete stati fenomenali, bravissimi davvero! Grazie”. Parole alle quali proprio Damiano dei Maneskin ha subito risposto “Scusa per l’occhiataccia, non era mia intenzione. Grazie di essere venuta” cercando quindi di mettere fine alla polemica.

Il post di scuse della giovane

Molti sono stati coloro che nelle scorse ore si sono scagliati contro Damiano David accusandolo di prestare poca attenzione ai suoi fan. Quanto successo ha ferito la giovane che ha chiesto di non scagliarsi contro il frontman del gruppo. La ragazza ha infatti scritto un nuovo post affermando “Chiedo scusa a tutti, per favore finiamola qui. Io il tweet l’ho scritto stanotte, ero delusa dopo il concerto e boh, non ho pensato alle conseguenze. Non ci pensavo neanche che Dami rispondesse, l’ho taggato perché volevo davvero scusarmi. Non voglio tutta sta me*** addosso a me e soprattutto a lui”.