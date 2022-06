Elena Santarelli scrive un post per il marito e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Santarelli nelle scorse ore ha condiviso sui social un bellissimo scatto in compagnia del marito in occasione del matrimonio di una cara amica. La conduttrice ha sfoggiato un bellissimo look che ha fatto impazzire i fan.

Una delle donne più belle ed apprezzate della televisione italiana è sicuramente la bellissima Elena Santarelli. Quest’ultima nonostante per diverso tempo si sia allontana dal mondo della televisione continua ad essere molto seguita sui social. E proprio su Instagram nelle scorse ore ha condiviso una fotografia in compagnia del marito in occasione di un particolare evento ovvero il matrimonio di una cara amica. All’evento in questione la Santarelli ha sfoggiato un bellissimo look che non è assolutamente passato inosservato, ed infatti in tanti hanno colto l’occasione per rivolgerle i migliori complimenti.

Elena Santarelli e l’inizio della sua splendida carriera

Tutti conoscono Elena Santarelli ovvero la celebre conduttrice televisiva ma anche attrice, showgirl ed ex modella italiana. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto come modella di Giorgio Armani ma anche di Gai Mattiolo, Laura Biagiotti e tanti altri importanti stilisti. Nel 1998 è riuscita a vincere il concorso italiano Elite Model look ma il vero successo è arrivato quando ha fatto ingresso come valletta nel celebre programma di Rai 1 condotto da Amadeus ovvero L’Eredità. È stato proprio grazie a tale programma che Elena Santarelli è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico e successivamente a prendere parte a vari programmi di successo, tanti film ecc.

La vita privata di Elena Santarelli

Elena Santarelli è nata a Latina nell’agosto del 1981. Da molti anni, esattamente dal 2006, è sentimentalmente legata all’ex calciatore Bernardo Corradi con il quale si è unita in matrimonio nel giugno del 2014 e dal quale ha avuto tre splendidi figli. Nel 2017 però è successo qualcosa che ha turbato la felicità della famiglia e nello specifico al figlio maggiore della conduttrice è stato scoperto un brutto tumore maligno al cervello. La conduttrice e il marito per anni si sono quindi trovati a dover combattere contro un brutto male ma per fortuna tutto è finito bene ed infatti nel 2019 il figlio Giacomo è riuscito a guarire da questo brutto male.

Elena Santarelli bellissima al matrimonio dell’amica

Nelle scorse ore la conduttrice ha pubblicato sui social una fotografia in compagnia del marito. La coppia si trovava esattamente al matrimonio dell’amica della conduttrice ovvero Valentina Palumbo, e alla foto in questione Elena Santarelli ha aggiunto poche parole ma ricche di amore ovvero “Io e te ma che ne sanno gli altri”. La donna ha sfoggiato un bellissimo abito lungo con uno spacco anteriore, con scollo a cuore e di color oro. Tanti i commenti di apprezzamento ricevuti da parte dei followers.