Estate in diretta, Paolo Brosio lascia tutti a bocca aperta: “Sono stato …”

Paolo Brosio ospite di Estate in diretta rivela di essere stato testimone oculare di miracolo avvenuto a Medjugore.

Anche ieri, venerdì 24 giugno 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata del programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini ovvero Estate in diretta. Nel corso di tale appuntamento è stato dedicato molto spazio a Medjugorje in quanto proprio ieri è ricorso il quarantunesimo anniversario della prima apparizione. Tra i tanti ospiti della puntata anche il noto giornalista Paolo Brosio che però non è stato presente all’interno dello studio ma in collegamento video da casa. Quest’ultimo ha colto l’occasione per raccontare una storia molto particolare che ha lasciato spiazzate moltissime persone.

La rivelazione di Paolo Brosio a Estate in diretta

Chi conosce e segue Paolo Brosio sa bene quanto sia speciale il suo rapporto con la Fede. Il noto giornalista, in occasione della puntata di Estate in diretta andata in onda ieri, ha raccontato di un particolare miracolo di cui è stato testimone oculare avvenuto un po’ di tempo fa all’interno del Santuario mariano in Bosnia. Questo santuario anno dopo anno è solito attirare tantissimi pellegrini che arrivano da varie parti del mondo. E proprio al suo interno Brosio ha avuto la possibilità di assistere ad un miracolo che ha visto protagonista una ragazza dei quartieri spagnoli di Napoli. Il giornalista ha di preciso raccontato “Una ragazza che vive nei Quartieri Spagnoli di Napoli, era cieca e ha recuperato la vista all’improvviso, nell’orario dell’apparizione, senza che ci fosse neanche la veggente sul posto”.

Il pensiero di Paolo Brosio sui miracoli di Medjugorje

Quello che riguarda i miracoli di Medjugorje è un argomento abbastanza delicato a proposito del quale non tutti si trovano d’accordo. Infatti se da una parte sono molti coloro che credono in tali miracoli ecco che allo stesso tempo sono molti altri a non farlo. Nello specifico Brosio ha rivelato “Era il 26 giugno del 2009 quando sono stato testimone oculare, ripeto testimone oculare, di un miracolo”. E a proposito della ragazza dei Quartieri Spagnoli di Napoli ha poi continuato affermando “L’ho intervistata varie volte, ho visto anche tutti i suoi documenti medici nei quali si attestava che era completamente cieca ed ha recuperato la vista nell’ora dell’apparizione della Madonna di Medjugorje”.

Il particolare rapporto del giornalista con la Fede

Paolo Brosio ha poi concluso la sua intervista al programma Estate in diretta rivelando che tutti coloro che hanno la possibilità di andare in pellegrinaggio a Medjugorje tornano sicuramente diversi rispetto a come sono partiti. In seguito a tale pellegrinaggio molti sentono di essere cambiati e di conseguenza riescono a rivalutare quello che è il proprio rapporto con la Fede.