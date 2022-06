Isola dei Famosi, Alvin pubblica un post e coinvolge Ilary Blasi, Totti reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Alvin, presente in Honduras come inviato, nelle scorse ore ha condiviso sui social un post citando la conduttrice Ilary Blasi. Poco dopo è poi arrivata la reazione di Francesco Totti.

Manca ormai sempre meno al prossimo 27 giugno 2022, giorno in cui su Canale 5 andrà in onda l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi. L’edizione in questione è stata caratterizzata da una serie di liti e incomprensioni tra i naufraghi ma anche da tanti momenti divertenti. A colpire in modo particolare sono stati inoltre i finti battibecchi tra la conduttrice del reality e quindi Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. Proprio quest’ultimo nelle scorse ore ha condiviso un post sui social nel quale ha citato ancora una volta la conduttrice. Tanti i commenti e i like ricevuti, tra questi a spiccare in modo particolare è stato quello del famosissimo marito della conduttrice ovvero Francesco Totti.

Grande attesa per la finale dell’Isola dei famosi

L’edizione ancora in corso dell‘Isola dei Famosi è stata sicuramente molto lunga e allo stesso tempo anche molto seguita. Nello specifico il programma è durato poco più di un mese in più rispetto a quelli che erano i tempi previsti inizialmente. Nel corso dei mesi che i naufraghi hanno trascorso in Honduras non sono mancate le liti e le discussioni. Poi ancora tanti infortuni, naufraghi che hanno scelto di ritirarsi ma anche tante gioie e momenti divertenti. Ed ecco che proprio il prossimo lunedì 27 giugno andrà in onda su Canale 5 la finale del reality show nel corso della quale verrà finalmente decretato il naufrago vincitore.

Il post social condiviso da Alvin

Nel corso dei mesi l’inviato in Honduras ovvero Alvin e la conduttrice Ilary Blasi hanno dimostrato di essere legati da un particolare rapporto. I due si sono spesso resi protagonisti di battibecchi a distanza tanto che si è parlato di incomprensioni e di litigi dietro le quinte della trasmissione. In realtà però le cose non stanno proprio così, ed infatti Ilary e Alvin in diverse occasioni hanno rivelato di essere legati da un profondo e sincero rapporto, tanto da essersi definiti addirittura come un fratello e una sorella. Nelle scorse ore Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, ha condiviso su Instagram una fotografia molto simpatica in cui si mostra intento a concedersi un bagno nell’oceano con al fianco la celebre conduttrice, ovviamente ritratta in un maxi poster. “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”, queste di preciso le sue parole.

La reazione di Francesco Totti

In tanti hanno colto l’occasione per lasciare sotto al post diversi like e commenti. Tra questi anche il marito della Blasi ovvero il noto ex calciatore e soprattutto ex capitano della Roma Francesco Totti. Quest’ultimo ha nello specifico commentato scrivendo “Numero 1″, parole alle quali Alvin ha risposto con delle simpatiche emoticons. In tanti dietro tale gesto di Totti hanno visto ancora una volta un voler smentire i rumors dei mesi scorsi relativi ad una crisi nel matrimonio tra la conduttrice e l’ex calciatore.