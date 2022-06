Roberta Morise diretta: “Il mio fidanzato mi ha tradita …”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Morise, la conduttrice è stata tradita dal suo fidanzato Giulio e la conferma è arrivata proprio dalla stessa nel corso di una chiacchierata fatta a Confidenze. Ma cosa ha dichiarato?

E’ da diversi giorni che si parla di Roberta Morise e di un presunto tradimento del fidanzato ai suoi danni. Se prima era un’indiscrezione, adesso invece si tratta di una certezza. La conduttrice sta vivendo un momento davvero positivo da un punto di vista professionale. L’abbiamo vista al timone di una trasmissione televisiva, ovvero Camper su Rai 1, programma che ha fatto il suo debutto in tv soltanto poche settimane fa. Camper va in onda al posto del programma di Antonella Clerici, ovvero E’ sempre mezzogiorno. Insieme a lei pare ci sia Tinto, che sarà il suo compagno per questa avventura iniziata soltanto da poche settimane. Ma la sua vita sentimentale? Adesso a chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio lei.



Roberta Morise, la conduttrice è stata tradita dal fidanzato?

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, nelle scorse settimane si era parlato di un possibile tradimento ai danni della conduttrice. La nota conduttrice da diversi giorni è al timone di un programma intitolato Camper che va in onda su Rai 1. Ebbene, dopo tante indiscrezioni adesso sembra essere arrivata la conferma da parte della stessa ex naufraga. “Da parte di Giulio è arrivato un tradimento, non lo voglio commentare ma ho capito che devo essere un po’ meno buona”. Queste le parole dichiarate dall’ex naufraga durante l’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni alla rivista Confidenze.

La conferma del tradimento, le parole della Morise

Nel corso di questa chiacchierata poi ha anche parlato della sua vita professionale ed ha confermato di essere molto felice di essere al timone di uno dei programmi più amati dagli italiani in questa estate 2022. “Camper mi impegna molto , per esempio fino al 9 settembre non potrò pensare alle vacanze e potrò farlo solo alla fine dell’estate”.

Il ricordo dei genitori, la commozione della conduttrice

Proprio durante alcune puntate del programma, Roberta sembra aver vissuto delle emozioni piuttosto intense come quando ha avuto a che fare con un ricordo legato alle nozze dei suoi genitori. E’ stato per lei un momento molto emozionante visto che purtroppo ha perso anche il suo papà quando aveva soltanto 48 anni. Ebbene, in una delle puntate di Camper la nota conduttrice sarebbe letteralmente scoppiata in lacrime in occasione di un servizio effettuato ad Assisi proprio davanti alla chiesa dove i suoi genitori hanno contratto matrimonio.