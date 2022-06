Lory Del Santo al veleno contro L’Isola: “Su Rai 2 era un programma vero …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo continua ad essere un fiume in piena contro la produzione dell’Isola dei famosi. Le sue parole nelle scorse ore sono apparse davvero una frecciata velenosa. Ecco il post della showgirl.

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste indiscusse di questo reality di Canale 5 ovvero L’isola dei famosi. È stata sicuramente una protagonista di questa edizione dell’Isola ma ha continuato e continua ancora oggi ad esserlo, nonostante sia stata eliminata dai giochi ormai da diverse settimane. Ebbene, dopo essersi scagliata a lungo contro i suoi compagni d’avventura in Honduras una volta tornata in Italia invece Lory si è letteralmente scagliata contro il programma ed anche contro gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Camino. Proprio nelle scorse ore pare che la showgirl abbia pubblicato una vecchia copertina di Dipiù dove la stessa appare abbracciata a Simona Ventura che all’epoca era la conduttrice del reality che andava in onda su Rai 2. Anche in questo caso non è tardata ad arrivare la stoccata nei confronti della conduttrice Ilary Blasi e del programma in generale. Ma cosa ha dichiarato?

Come già abbiamo avuto modo di vedere, nelle scorse ore Lory Del Santo ovvero l’ex naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi pare che si sia svegliata ancora una volta contro la produzione e gli opinionisti. Lo ha fatto pubblicando una copertina di Dipiù di diversi anni fa dove la stessa appare insieme a Simona Ventura che all’epoca era la conduttrice delle reality che andava in onda su Rai 2.

“Isola dei famosi 2005. Quanti bei ricordi. Mai dimenticare le cose belle e le emozioni grandi…“. Questo il commento della showgirl, parole che sono sembrate essere una vera e propria frecciata nei confronti dell’attuale produzione che di certo è stata notata dagli utenti del web che hanno anche rilasciato diversi commenti.

“L’isola dei famosi della Ventura era quella bella e vera“. Queste ancora le parole di Lory Del Santo che ricordiamo ha vinto l’edizione del reality di 17 anni fa, portandosi a casa un premio di 200 mila euro. Pare che Lory preferisse l’edizione passata ed a testimoniare ciò è stato il fatto che la showgirl abbia condiviso il commento di un fan. “2005, Lory vince l’Isola. Quando il format era prodotto da Rai e Magnolia ed era un programma vero!”. Questo il commento. Insomma, Lory è proprio un fiume in piena e molto probabilmente continuerà a parlare anche nei prossimi giorni.