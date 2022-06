Tomaso Trussardi scrive un post molto strano: “A volte …” e tutti pensano che sia contro la Hunziker e Ramazzotti

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi ha rotto il silenzio e dopo l’intervista rilasciata da Aurora Ramazzotti sembra aver lanciato un messaggio piuttosto velenoso su Instagram. Quali sono state le sue parole?

Da diversi mesi ormai è finita la storia d’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due hanno infatti annunciato la fine del matrimonio diversi mesi fa e adesso la conduttrice ha già un nuovo amore, ovvero il medico tanto famoso Giovanni Angiolini che abbiamo conosciuto qualche anno fa al Grande Fratello. Ad ogni modo, Tomaso Trussardi pare che da quando è avvenuta la separazione non avesse rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, almeno fino a pochi giorni fa. Adesso infatti il rampollo della famosa casa di moda sembra aver rotto il silenzio. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Tomaso?



Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, la fine della loro storia d’amore

Tomaso Trussardi era in silenzio stampa ormai da diversi mesi, da quando sia lui che Michelle hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Su Instagram il famoso rampollo della casa di moda più famosa del nostro paese ha condiviso soltanto foto della sua grande passione, ovvero le auto e del suo cane Odino. Ovviamente non mancano gli scatti con le figlie Sole e Celeste, avute da Michelle Hunziker.



Aurora Ramazzotti rilascia un’intervista, bomba contro l’ex marito della madre?



A far si che dopo diversi mesi di silenzio, Tomaso si esprimesse sulla storia con Michelle è stata un’intervista che Aurora Ramazzotti ha rilasciato al Corriere della Sera dove pare che abbia parlato dei suoi genitori e del fatto che dopo tanti anni sono tornati ad essere amici. In tanti hanno visto queste parole di Aurora come una frecciata nei confronti di Tomaso, il quale ad ogni modo, nei giorni scorsi aveva condiviso su Instagram una storia parecchio misteriosa che sembrava essere un messaggio rivolto all’ex moglie ed a Eros Ramazzotti, dopo l’uscita del singolo del noto cantante che vede anche la partecipazione di entrambe.



Trussardi risponde a tono alla provocazione di Aurora, le parole criptiche dell’imprenditore su Instagram



“A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo“, queste le parole di Tomaso che in molti hanno visto come una frecciata nei confronti di Michelle, ma forse anche nei confronti del cantante romano. Tomaso non ha aggiunto altri dettagli per capire effettivamente il significato di quelle parole.