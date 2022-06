Michelle Hunziker, sul suo nuovo fidanzato una fan dice: “Per lui c’era la fila..”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ormai non si nascondono più e fanno coppia fissa. I due sono molto innamorati. Lui rifiuta l’intervista, parla una sua fan si Sassari.

E’ ormai è ufficiale il fatto che Michelle Hunziker abbia ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di un noto dottore e personaggio televisivo. Stiamo parlando di Giovanni Angiolini il famoso dottor G che abbiamo avuto modo di conoscerlo diversi anni fa al Grande Fratello. Ebbene sì, in quell’occasione Giovanni ha preso parte al reality di casa Mediaset come concorrente dove tra l’altro ha conosciuto Mary che è diventata la sua fidanzata per diverso tempo. Poche settimane fa era giunta l’iscrizione secondo cui Michelle avesse intrattenuto una relazione proprio con il famoso dottor G. Adesso non si tratta soltanto di una indiscrezione ma è ufficiale che i due facciano coppia fissa.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, è ufficiale i due fanno coppia fissa

Fino a poco tempo fa Michelle Hunziker era sposata con Tommaso Trussardi il noto erede della casa di moda più famosa del nostro paese. Poi improvvisamente è arrivata la notizia della separazione che ha colto tutti di grande sorpresa proprio perchè sembrava che tra di loro le cose andassero per il meglio. A distanza di qualche settimana dalla notizia della separazione Michelle è apparsa insieme al dottor G ovvero Giovanni Angiolini un famoso chirurgo ortopedico sardo.

Il Dottor G rifiuta l’intervista e non smentisce la relazione con Michelle

Nelle scorse ore, il Magazine Oggi pare che abbia tentato di intervistare Giovanni chiedendo allo stesso la disponibilità per rilasciare proprio un’intervista. Pare che il medico però abbia detto di non voler rilasciare alcuna intervista facendo rimanere di stucco il Magazine diretto da Carlo Bertelli. Effettivamente Giovanni non ha rilasciato alcuna intervista. Ad ogni modo, una cosa è certa ovvero che il medico non ha smentito la storia con Michelle Hunziker, anche perché i due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni e pare che sia stato anche immortalato il bacio.

Le parole di una fan di Giovanni

A parlare invece, in questi giorni è stata una donna di Alghero ovvero una fan di Giovanni che ha raccontato qualcosa di inedito.“Quando la vedo parcheggiata, butto sempre un occhio; chissà mai che non lo incontro in coppia”. Questa ancora quanto raccontato dalla donna .“Sa, ai tempi dell’università incontravo Giovanni ai Vitelloni, una discoteca di Sassari, e già allora le ragazze facevano la fila per avere un po’ della sua attenzione. Certo, ora che c’è Michelle dovremmo tutte ritirarci per manifesta inferiorità”. Questo ancora le parole della fan del dottor G.