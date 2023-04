Isola dei Famosi, Alvin stoccata a Ilary Blasi: “Mi auguro quest’anno capisca”

0 SHARES Condividi Tweet

Lunedì 17 aprile inizierà L’Isola dei famosi condotta, anche quest’anno, da Ilary Blasi mentre l’inviato sarà Alvin. In studio, a fare da opinionista, ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxurya.

Il clima tra Ilary e Alvin è apparso da subito un po’ teso, infatti sui social, qualche tempo fa, ci fu uno scambio di battute al veleno tra i due anche se poi entrambi hanno spiegato che si trattava di uno scherzo. Ma ora Alvin ha rilasciato una dichiarazione sulla padrona di casa un po’ velenosetta e che non fa presagire nulla di buono. Vediamo cosa ha detto.

Alvin al veleno con Ilary Blasi: “Mi auguro quest’anno capisca”

Alvin ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tele Sette in occasione della quale ha lanciato una frecciatina velenosa alla volta della Blasi, infatti quando il giornalista gli ha chiesto se il pubblico quest’anno sarà messo nelle condizioni di capire le sfide decise per i naufraghi, lui ha risposto: “Fino a prova contraria sono io quello che sa come funzionano ed era Ilary che non le capiva. Mi auguro che quest’anno capisca o che in studio gliele facciano capire”.

Poi ha anche detto che Ilary ha un difetto e cioè quello che non ascolta, infatti, spesso si distrae e non ascolta ciò che dice lui ma ha anche detto che hanno il manager in comune Franchino e che si divertono a prendersi in giro, infatti ha dichiarato: “In tv ci presentiamo proprio così, con la voglia di divertirci, ma non c’è mai cattiveria”.

La versione di Ilary sulla loro lite

Fino a pochi giorni fa giravano voci insistenti su una loro lite e la Blasi ha voluto chiarire: “Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio”.

E poi ha anche detto: “Lui tra i due è il più preciso e permaloso, si infastidisce della mia ‘noncuranza’. Io adoro quando uno se la prende: è il momento in cui mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia”.

E poi di sè stessa ha detto: “Amo il mio lavoro, mi mette allegria e mi dà energia, è la mia isola felice, come un giorno di festa. Vengo a Milano e ho a che fare con un gruppo di persone che mi piace. Ti rimetti in gioco e in discussione, ti confronti. Mi dà un senso di libertà”.