Al Bano, le sue parole su Romina fanno infuriare Loredana Lecciso

Al Bano sta organizzando la sua festa per gli 80 anni che compirà il mese prossimo, a maggio. Festeggerà in grande con un evento all’Arena di Verona per la quale occasione ha invitato tantissimi colleghi che saliranno sul palco insieme a lui.

Proprio per questa grandissima festa ha dichiarato che gli piacerebbe avere con lui sul palco anche la ex moglie Romina Power perché per lui è una delle persone più importanti della sua vita visto che, ha detto di aver trascorso con lei 35 anni.

Ma dicendo così è incorso in una gaffe che ha fatto infuriare Loredana Lecciso. Vediamo quale è stata la gaffe e la decisione che ha preso la Lecciso.

Albano fa una gaffe e Loredana Lecciso perde la pazienza

Albano ha detto di avere avuto accanto a sè Romina Power per 35 anni ma così non è stato perché i due si sono separati nel 1999 e, dunque, sono stati insieme per 32 anni. Questa gaffe ha fatto infuriare la Lecciso e una sua amica al settimanale Nuovo ha detto della reazione di Loredana a questa gaffe di albano: “Lei ci è rimasta male…Ed ha chiesto ad Al Bano che cosa racconta sulla storia con Romina…”

La reazione di Loredana Lecciso alla gaffe di Albano

Loredana Lecciso, pare, sia rimasta davvero molto male per questa gaffe tanto che è andata via di casa e che sia andata a Milano.

Sempre la stessa amica ha, infatti, rivelato: “Lory ha lasciato Cellino San Marco e si trova a Milano…Un po’ per stare con i suoi figli ed un po’ per lasciare da solo Al Bano, che può riflettere sulle sue parole…”.

E l’amica ha anche rivelato che non crede che Loredana prenderà parte alla festa all’Arena per gli 80 anni di Albano, infatti, ha detto: “Io sono quasi sicura che non ci andrà…”.

Un po’ di tempo fa Albano ha parlato ancora del brano Felicità e ha detto: “Pensai che fosse quello che ci voleva per l’Italia che usciva da un decennio terribile”. E poi: “La cantano un pò tutti, è un brano che ha fatto il giro del mondo, l’ho sentito anche intonare da un bambino in Kazakistan”.